Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати російської армії станом на 17 травня:
- особового складу — близько 27900;
- танків — 1235;
- бойових броньованих машин — 3009;
- артилерійських систем — 578;
- РСЗВ — 198;
- засобів ППО — 90;
- літаків — 201;
- гвинтокрилів — 167;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 436;
- крилатих ракет — 97;
- кораблів/катерів — 13;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2109;
- спеціальної техніки — 43.
Згідно з даними Генштабу, ворог не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні, зосередивши основні зусилля на Донецькому напрямку. Водночас російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по промислових об’єктах в інших українських регіонах.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.
- Нагадаємо, що сьогодні по селищу Десна у Чернігівській області російські війська завдали ракетного удару. Внаслідок чого є загиблі та поранені.
- Також найближчими тижнями російські армійці, ймовірно, продовжать завдавати масованих артилерійських ударів по території України, щоб відновити темп просування на Донбасі.
- Зокрема сенатори Сполучених Штатів Америки з обох сторін уклали угоду щодо законопроєкту, який розширить закон про військові злочини від 1996 року. Таким чином США хочуть надати американським судам можливість розглядати справи, пов’язані зі злочинами армійців, навіть якщо винуватець або жертва не є громадянином США.