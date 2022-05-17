Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії станом на 17 травня:

  • особового складу — близько 27900;
  • танків — 1235;
  • бойових броньованих машин — 3009;
  • артилерійських систем — 578;
  • РСЗВ — 198;
  • засобів ППО — 90;
  • літаків — 201;
  • гвинтокрилів — 167;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 436;
  • крилатих ракет — 97;
  • кораблів/катерів — 13;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2109;
  • спеціальної техніки — 43.

Згідно з даними Генштабу, ворог не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні, зосередивши основні зусилля на Донецькому напрямку. Водночас російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по промислових об’єктах в інших українських регіонах.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.