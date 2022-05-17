Російські військові продовжують зазнавати втрат у повномасштабній війні проти України. Зокрема, станом на 17 травня, ворог втратив майже 28 тисяч осіб особового складу.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії станом на 17 травня:

особового складу — близько 27900;

танків — 1235;

бойових броньованих машин — 3009;

артилерійських систем — 578;

РСЗВ — 198;

засобів ППО — 90;

літаків — 201;

гвинтокрилів — 167;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 436;

крилатих ракет — 97;

кораблів/катерів — 13;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2109;

спеціальної техніки — 43.

Згідно з даними Генштабу, ворог не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні, зосередивши основні зусилля на Донецькому напрямку. Водночас російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по промислових об’єктах в інших українських регіонах.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.