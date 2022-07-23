російсько-українська війна
10:30 Ліз Трасс обіцяє відмовитися від усіх законів ЄС до 2023 року, якщо стане прем’єр-міністеркою Великої Британії
10:17 Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 23 липня
09:45 Вчителі з Маріуполя проходять «перенавчання» у Росії
09:39 Кадиров передумав відправляти чеченський батальйон «Захід-Ахмат» на війну проти України – ISW
09:13 Дніпропетровщина: російські загарбники обстріляли Нікопольський та Криворізький райони
08:52 Вранці окупанти обстріляли Миколаїв: по місту було випущено 6 ракет
08:10 Російські окупанти обстріляли центр Харкова: відомо про одного постраждалого
07:32 23 липня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:14 Дощі на сході та спека майже у всіх регіонах: прогноз погоди на 23 липня
00:59 Прем’єр-міністр Канади сумнівається у виконанні РФ угоди щодо експорту українського зерна
00:24 Гурт Imagine Dragons став амбасадором UNITED24

22 липня

23:56 Донеччина: Росіяни знову обстріляли Слов’янськ. Є поранені
23:27 У Мінінфраструктури сказали, коли піде перше судно з українських портів
22:27 США нададуть Україні військову допомогу на суму в $270 мільйонів, зокрема обіцяні HIMARS
21:12 Шольц заявив, що РФ не є надійним постачальником газу
20:40 Після угоди про експорт українського зерна на Чиказькій біржі впали ціни на пшеницю
20:15 Велика Британія підтримуватиме Україну незалежно від того, хто очолюватиме Сполучене Королівство — Борис Джонсон
19:53 TikTok вивів Україну з «регіону», пов’язаного з Росією
19:26 Щодня РФ втрачає сотні військових у війні проти України — Reuters
18:42 «Це якесь непорозуміння чи розіграш» — Корбан про вилучення паспорта при в’їзді в Україну
18:12 У Рівненській обласній раді «слуги» разом з іншими хочуть зняти голову
17:11 Окупанти на три дні заборонять в’їзд та виїзд з Маріуполя
16:59 Суд наклав арешт на додаткові активи Медведчука, якими керували з Росії – СБУ
16:16 У керівника тероборони Дніпропетровщини Геннадія Корбана при в’їзді в Україну вилучили паспорт
15:41 Українські аграрії вже зібрали 6,5 млн тонн зерна нового врожаю
14:50 Російські окупанти змушують молодь долучатися до новостворених проросійських організацій – ГУР
14:37 Порт Роттердама оголосив про припинення контейнерних перевезень з Росії та до неї
13:58 Олена Зеленська заявила, що робила тест на COVID-19 перед зустріччю з Джо Байденом, і він був негативним
13:36 Українські військові знищили російський артдивізіон гаубиць разом з особовим складом
13:07 У «Нафтогазі» відмовились пояснити, навіщо замовили 7 броньованих позашляховиків для власного користування загальною вартістю 950 тисяч євро
13:01 У Луганській області російські окупанти відібрали у фермерів близько 70 тисяч тонн зерна нового врожаю

Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 23 липня

Триває 150-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час воїни ЗСУ ліквідували вже понад 39 тисяч російських окупантів, з яких 240 - за останню добу.

Субота, 23 липня 2022, 10:17
Підтримати

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що з 24 лютого 2022 року по 23 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України війська РФ втратили (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 39 240 (+240 за добу)
  • танків ‒ 1708 (+4 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 3929 (+9 за добу)
  • артилерійських систем – 864 (+1 за добу)
  • РСЗВ – 253 (+2 за добу)
  • засоби ППО – 113
  • літаків – 221
  • гелікоптерів – 188
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1 за добу)
  • крилаті ракети – 167
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2820 (+17 за добу)
  • спеціальна техніка – 72

Протягом минулої доби, 22 липня, російські окупанти зазнали найбільших втрат одразу на трьох напрямках: Краматорському, Криворізькому та Бахмутському.

Теги: Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, повномасштбна війна, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook