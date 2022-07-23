Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 23 липня

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Зазначається, що з 24 лютого 2022 року по 23 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України війська РФ втратили (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 39 240 (+240 за добу)
- танків ‒ 1708 (+4 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3929 (+9 за добу)
- артилерійських систем – 864 (+1 за добу)
- РСЗВ – 253 (+2 за добу)
- засоби ППО – 113
- літаків – 221
- гелікоптерів – 188
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1 за добу)
- крилаті ракети – 167
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2820 (+17 за добу)
- спеціальна техніка – 72
Протягом минулої доби, 22 липня, російські окупанти зазнали найбільших втрат одразу на трьох напрямках: Краматорському, Криворізькому та Бахмутському.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що кожного дня в країні повномасштабній війні проти РФ гине 30 захисників, а 250 зазнають поранень.
- Водночас у Сполучених Штатах вважають, що військові РФ щодня зазнають сотні втрат у війні проти України, включно зі втратою тисяч лейтенантів та капітанів.
- Окрім цього, за оцінками посадовців Великої Британії, Росія направила майже 85% своєї військової сили для повномасштабного вторгнення в Україну.