В Україні триває 439-та доба повномасштабного російського вторгнення. З 24 лютого українські захисники ліквідували понад 194 тисячі російських окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 8 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 194970 (+540)

танків ‒ 3730 (+7) од

бойових броньованих машин ‒ 7253 (+5) од

артилерійських систем – 3018 (+8) од

РСЗВ – 554 (+0) од

засоби ППО ‒ 306 (+0) од

літаків – 308 (+0) од

гелікоптерів – 294 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42)

крилаті ракети ‒ 947 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6) од

спеціальна техніка ‒ 384 (+4)

Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Також, наші захисники знищили 2 ударних та 6 розвідувальних БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також 3 склади боєприпасів ворога.

У ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва “Shahed-136/131”. Сили оборони збили всі 35 ударних БпЛА, випущених російськими військами.