Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 8 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 194970 (+540)
- танків ‒ 3730 (+7) од
- бойових броньованих машин ‒ 7253 (+5) од
- артилерійських систем – 3018 (+8) од
- РСЗВ – 554 (+0) од
- засоби ППО ‒ 306 (+0) од
- літаків – 308 (+0) од
- гелікоптерів – 294 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42)
- крилаті ракети ‒ 947 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6) од
- спеціальна техніка ‒ 384 (+4)
Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Також, наші захисники знищили 2 ударних та 6 розвідувальних БпЛА противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також 3 склади боєприпасів ворога.
У ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва “Shahed-136/131”. Сили оборони збили всі 35 ударних БпЛА, випущених російськими військами.
- Над Києвом, вночі, 7 травня, українські військові засобами протиповітряної оборони збили розвідувальний безпілотний літальний апарат Росії.
- Триває чотириста тридцять восьма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом доби ворог здійснив 39 атак.