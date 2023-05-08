Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 8 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 194970 (+540)
  • танків ‒ 3730 (+7) од
  • бойових броньованих машин ‒ 7253 (+5) од
  • артилерійських систем – 3018 (+8) од
  • РСЗВ – 554 (+0) од
  • засоби ППО ‒ 306 (+0) од
  • літаків – 308 (+0) од
  • гелікоптерів – 294 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42)
  • крилаті ракети ‒ 947 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6) од
  • спеціальна техніка ‒ 384 (+4)

Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Також, наші захисники знищили 2 ударних та 6 розвідувальних БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також 3 склади боєприпасів ворога.

У ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва “Shahed-136/131”. Сили оборони збили всі 35 ударних БпЛА, випущених російськими військами.