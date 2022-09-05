Про це інформує пресслужба Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 49800 (+300) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2068 (+19) од;

бойових броньованих машин ‒ 4459 (+29) од;

артилерійських систем – 1157 (+10) од;

РСЗВ – 294 (+0) од;

засоби ППО – 156 (+0) од;

літаків – 236 (+0) од;

гелікоптерів – 206 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3);

крилаті ракети – 205 (+2);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3286  (+10) од;

спеціальна техніка – 107 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Джерело: Генштаб

  • На тимчасово окупованих територіях триває примусова мобілізація. У війську загарбників мобілізовані чоловіки підлягають дискримінації у порівнянні з російськими військовослужбовцями.
  • Розпочалася сто дев’яносто четверта доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Протягом минулої доби ворог завдав 25 ракетних та понад 22 авіаційних удари по військових та цивільних об’єктах на території України.
  • Президент Володимир Зеленський зазначив, що 4 вересня — річниця затримання окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, котрий не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував росіян, – захистом свого народу та своєї країни – України. Очільник країни переконаний, що з часом, вільне життя повернеться на український півострів.
  • Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході. Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області, а також закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.