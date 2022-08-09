Втрати ворога: ЗСУ лівквідували маже 43 тисячі військових РФ

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 9 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні ЗСУ завдали противнику таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 42640
- танків — 1817
- бойових броньованих машин —4076
- артилерійських систем —964
- РСЗВ — 261
- засобів ППО — 133
- літаків — 223
- гелікоптерів — 193
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 757
- крилатих ракет — 185
- кораблів / катерів — 15
- автомобільної техніки та
- автоцистерн — 2998
- спеціальної техніки — 87
Протягом минулої доби, 9 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
- Нагадаємо, що в ніч на 9 серпня Харків знову зазнав обстрілів з боку російських військових. Внаслідок цього у місті пошкоджено електроопору та трамвайні рейки.
- Також в ніч на 9 серпня в Дніпропетровській області лунали інтенсивні обстріли. Російські військові атакували Нікополь, завдавши ударів з “Градів”.
- Водночас шахти Луганської області на межі закриття. Причина — примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях.