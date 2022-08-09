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Втрати ворога: ЗСУ лівквідували маже 43 тисячі військових РФ

В Україні триває 167-ма доба повномасштабної російсько-української війни. За понад 5 місяців протистояння, воїни ЗСУ ліквідували майже 43 тисячі російських загарбників.

Вівторок, 9 серпня 2022, 10:01
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Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 9 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні ЗСУ завдали противнику таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 42640
  • танків — 1817
  • бойових броньованих машин —4076
  • артилерійських систем —964
  • РСЗВ — 261
  • засобів ППО — 133
  • літаків — 223
  • гелікоптерів — 193
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 757
  • крилатих ракет — 185
  • кораблів / катерів — 15
  • автомобільної техніки та
  • автоцистерн — 2998
  • спеціальної техніки — 87

Протягом минулої доби, 9 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Теги: бойові втрати ворога, війна, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб, ЗСУ, російська агресія, російсько-українська війна

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