Втрати ворога: ЗСУ лівквідували маже 43 тисячі військових РФ

В Україні триває 167-ма доба повномасштабної російсько-української війни. За понад 5 місяців протистояння, воїни ЗСУ ліквідували майже 43 тисячі російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 9 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні ЗСУ завдали противнику таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу — близько 42640

танків — 1817

бойових броньованих машин —4076

артилерійських систем —964

РСЗВ — 261

засобів ППО — 133

літаків — 223

гелікоптерів — 193

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 757

крилатих ракет — 185

кораблів / катерів — 15

автомобільної техніки та

автоцистерн — 2998

спеціальної техніки — 87

Протягом минулої доби, 9 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.