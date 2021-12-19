Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.
На час опалювального періоду генеруюче обладнання ТЕС та ТЕЦ, для яких основним видом палива є вугілля, за відсутності у достатніх обсягах запасів вугілля на їх складах, зможе використати природний газ для виробництва електроенергії.
Передбачається, що використання такого генеруючого обладнання, зокрема, Луганської ТЕС, запобігатиме кризі в ОЕС і послужить стабільному проходженню поточного опалювального періоду.
Гранична ціна закупівлі газу для таких виробників становить 4800 грн за 1 тис. кубометрів.
- У листопаді заступник міністра енергетики України Максим Немчинов розповів про розгортання енергетичної війни з Росією. При цьому прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що уряд стежить за графіком постачання вугілля.
- Пізніше, у пресслужбі Державної енергогенерувальної компанії ПАТ “Центренерго” повідомили про плани забезпечити постачання вугілля з інших країн морським шляхом, аби уникнути ризиків енергетичної блокади, яку розпочала Російська Федерація.
- 14 грудня Міненерго ініціювало ухвалення Урядом розпорядження щодо запровадження для ТЕС і ТЕЦ допоміжної послуги із закупівлі газу. Зазначалось, що механізм забезпечить беззбитковість діяльності з виробництва електричної енергії на теплоелектростанціях та теплоелектроцентралях у разі використання ними у якості палива природного газу і буде застосовуватися у разі відсутності в достатніх обсягах запасів вугілля на складах виробників, основним проєктним видом палива яких є вугілля.