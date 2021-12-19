Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запровадила можливість придбання газу електростанціям з метою виробництва електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

На час опалювального періоду генеруюче обладнання ТЕС та ТЕЦ, для яких основним видом палива є вугілля, за відсутності у достатніх обсягах запасів вугілля на їх складах, зможе використати природний газ для виробництва електроенергії.

Передбачається, що використання такого генеруючого обладнання, зокрема, Луганської ТЕС, запобігатиме кризі в ОЕС і послужить стабільному проходженню поточного опалювального періоду.

Гранична ціна закупівлі газу для таких виробників становить 4800 грн за 1 тис. кубометрів.