Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.
Немчинов заявив про те, що наразі Україна фактично перебуває в стані енергетичної війни з Росією.
Також він додав, що Росія блокує постачання вугілля з Казахстану.
“Ми на сьогодні фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією. Вона блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи залізничні вагони з вугіллям до України. Також РФ постійно зменшує замовлені потужності по транзиту газу”, – повідомив Немчинов.
Він вважає, що Росія робить все це навмисно.
“Тобто вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу”, – додав він.
- А прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що уряд стежить за графіком постачання вугілля. Воно “їде морем”.
- Раніше міністерство енергетики Білорусі сповістило, що країна розпочала постачання електроенергії до України в “аварійному режимі”.
- Національна енергетична компанія “Укренерго” пояснила закупівлю електроенергії з Білорусі раптовими аваріями на деяких теплових електростанціях.
- Компанія “ДТЕК Енерго” вимагає від НЕК “Укренерго” спростувати звинувачення у свій бік щодо причин зриву балансування національної енергосистеми. В компанії наголошують, що теплоелектростанції “ДТЕК Енерго” останні три місяці працюють понаднормово, компенсуючи простій державних ТЕС та ТЕЦ.