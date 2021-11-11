Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Немчинов заявив про те, що наразі Україна фактично перебуває в стані енергетичної війни з Росією.

Також він додав, що Росія блокує постачання вугілля з Казахстану.

“Ми на сьогодні фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією. Вона блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи залізничні вагони з вугіллям до України. Також РФ постійно зменшує замовлені потужності по транзиту газу”, – повідомив Немчинов.

Він вважає, що Росія робить все це навмисно.