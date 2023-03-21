Про це інформує пресслужба Unired24.
“Увесь світ із захватом спостерігає за вашою мужністю, честю, силою. Ви боретеся за всіх нас — за право жити у мирі. Дуже вдячний вам за це! Ми молимося за вас щодня”, – звернувся до українців Ітан.
Довідка: Ітан Гоук – американський актор, режисер та літератор. Вперше з’явився перед камерою у віці 14 років у науково-фантастичному фільмі “Дослідники”. Справжній акторський прорив чекав його у 1988 році у фільмі “Товариство мертвих поетів”. Його роль у фільмі “Тренувальний день” у 2001 році удостоїлася номінації на премію “Оскар” за роль другого плану. 2004 року Гоук разом зі своїми співавторами номінувався на премію “Оскар” за найкращий сценарій до фільму “Перед заходом сонця”. У картині “Челсі Воллс”, яку було продемонстровано у 2001 році на Каннському кінофестівалі, і в екранізації власного роману “Найспекотніший штат” Ітан Гоук також виступив у ролі режисера.
Нагадаємо, що англійський актор Люк Еванс, який підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення, також записав підбадьорливе звернення до українців.
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