Американський актор і режисер Ітан Гоук у відеозверненні висловив подяку українському народу за те, що він продовжує боротися за власну незалежність та спільні цінності усього демократичного світу.

Про це інформує пресслужба Unired24.

“Увесь світ із захватом спостерігає за вашою мужністю, честю, силою. Ви боретеся за всіх нас — за право жити у мирі. Дуже вдячний вам за це! Ми молимося за вас щодня”, – звернувся до українців Ітан.

Довідка: Ітан Гоук – американський актор, режисер та літератор. Вперше з’явився перед камерою у віці 14 років у науково-фантастичному фільмі “Дослідники”. Справжній акторський прорив чекав його у 1988 році у фільмі “Товариство мертвих поетів”. Його роль у фільмі “Тренувальний день” у 2001 році удостоїлася номінації на премію “Оскар” за роль другого плану. 2004 року Гоук разом зі своїми співавторами номінувався на премію “Оскар” за найкращий сценарій до фільму “Перед заходом сонця”. У картині “Челсі Воллс”, яку було продемонстровано у 2001 році на Каннському кінофестівалі, і в екранізації власного роману “Найспекотніший штат” Ітан Гоук також виступив у ролі режисера.

Нагадаємо, що англійський актор Люк Еванс, який підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення, також записав підбадьорливе звернення до українців.