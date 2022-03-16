Запис звернення з закликом до деблокування Маріуполя було оприлюднено у Telegram-каналі полку Азов.

Медик, яка виступала у зверненні, розповіла про страшні поранення маріупольців, які стають жертвами бомбардувань та обстрілів з боку російських окупантів.

Якщо ви думаєте, що уявляєте масштаб катастрофи в Маріуполі від злочинів Росії, то запевняю: навіть близько не уявляєте. Ми— медики. Цілодобово, під обстрілами ворожої авіації та артилерії намагаємося допомагати не лише військовим, а й цивільним, бо швидкі вже не їздять і ніхто нікому не допомагає. А чи не кожна бомба, “град” це не просто поранені. Це відірвані руки та ноги, вибиті очі, розірвані осколками тіла, випадаючі нутрощі.

Попри те, що цю інформацію боляче слухати, вона має бути поширена, наголосила жінка. Це необхідно для порятунку міста.

Я розумію, це боляче слухати, бо серед поранених і загиблих можливо є ваші рідні і близькі. Але слухайте, бо ви маєте розуміти ситуацію і діяти. Нагадувати про Маріуполь і кричати про нього. Бо ми не хочемо бути героями і мучениками посмертно. Люди хочуть жити і відбудовувати зруйновану Україну. Люди, які з 2014-го відстоювали своє право бути українцями. Не треба потім про це знімати фільми і писати книги. Не треба говорити, що ви не знали чи не могли допомогти. Знали і могли. Зачасту, все, що ми можемо — констатувати смерть і вмовляти близьких відійти від тіл в укриття. Бо тіла немає можливості ховати. А ще немає можливості діставати з-під завалів людей з переломами, які повільно там вмирають. Дорослі і діти.

Також медичка наголосила, що офіційна статистика втрат в місті є занадто оптимістичною. Жінка закликала до деблокування міста, оскільки це потрібно для забезпечення міста медикаментами, евакуації поранених та поховання загиблих.

Це все правда, яку навряд чи хочуть чути ті, хто постить радісні картинки про скору перемогу. Так, Україна безперечно переможе. Але помруть десятки, сотні тисяч людей помруть. Оофіційна статистика занадто оптимістична. В ній не вистачає нулів. Деблокуйте Маріуполь та дайте можливість привезти медикаменти. Евакуювати поранених та по-людськи поховати мертвих. Місто, яке воювало за всю країну вісім років і воює тепер. Ми — не мученики, ми— борці, але зараз потребуємо допомоги всієї України. Маріуполь — це Україна.