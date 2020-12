Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Зокрема, Трамп знову наголосив, що він “виграв ці вибори зі значною перевагою”.

“Сенатор Мітч Макконнелл та сенатори-республіканці повинні бути більш жорсткими, інакше у вас більше не буде Республіканської партії. Ми перемогли на президентських виборах зі значною перевагою. Не дозволяйте їм вкрасти це”, – написав Трамп.

.@senatemajldr and Republican Senators have to get tougher, or you won’t have a Republican Party anymore. We won the Presidential Election, by a lot. FIGHT FOR IT. Don’t let them take it away!

