Про це повідомляють видання “Суспільне” та громадський рух ОПОРА.

Позачергові вибори міського голови Харкова 31 жовтня супроводжувалися серйозними порушеннями вимог українського законодавства  та міжнародних стандартів демократичних виборів.

Найпоширенішими порушеннями у день голосування були видача бюлетенів без паспорта, демонстрування виборцями результатів волевиявлення і спроби фотографування заповнених бюлетенів.

Згідно з даними спостерігачів ОПОРИ, явка на позачергових виборах харківського міського голови на 20:00 становила 28,6% (похибка — 1,1%). У 2015 році на місцевих виборах станом на цей самий час явка становила 45,5% виборців.

Відповідно до спостережень і даних з 99% цих дільниць отримано такі результати паралельного підрахунку голосів: Ігор Терехов — 50,06% (похибка 1,1%), Михайло Добкін — 28,21% (похибка 0,8%), Олександр Скорик — 5,6% (похибка 0,3%), Костянтин Немічев – 4,45% (похибка 0,3%), Аліна Мустафаєва – 3,37% (0,3%). Решта кандидатів отримали менш як 3% голосів виборців.

Оскільки похибка становить 1,1%, Терехов безумовно є лідером виборів на посаду міського голови Харкова. Однак чи буде необхідність у проведенні другого туру (який не проводиться за умови, якщо кандидат набере 50%+1 голос), поки невідомо.

Біля приміщення Київської районної ТВК у Харкові обмежили рух, чергує патрульна поліція.

Згідно зі словами голови Харківської міської ТВК Олени Матвієнко, якщо впродовж дня всі комісії здадуть протоколи й не буде порушень, то результати виборів оголосять 1 або 2 листопада.