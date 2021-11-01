Позачергові вибори міського голови Харкова минули в неділю, 31 жовтня. Зараз відбувається підрахунок голосів і підбивання підсумків. #Букви зібрали для вас актуальну інформацію.

Про це повідомляють видання “Суспільне” та громадський рух ОПОРА.

Позачергові вибори міського голови Харкова 31 жовтня супроводжувалися серйозними порушеннями вимог українського законодавства та міжнародних стандартів демократичних виборів.

Найпоширенішими порушеннями у день голосування були видача бюлетенів без паспорта, демонстрування виборцями результатів волевиявлення і спроби фотографування заповнених бюлетенів.

Згідно з даними спостерігачів ОПОРИ, явка на позачергових виборах харківського міського голови на 20:00 становила 28,6% (похибка — 1,1%). У 2015 році на місцевих виборах станом на цей самий час явка становила 45,5% виборців.

Відповідно до спостережень і даних з 99% цих дільниць отримано такі результати паралельного підрахунку голосів: Ігор Терехов — 50,06% (похибка 1,1%), Михайло Добкін — 28,21% (похибка 0,8%), Олександр Скорик — 5,6% (похибка 0,3%), Костянтин Немічев – 4,45% (похибка 0,3%), Аліна Мустафаєва – 3,37% (0,3%). Решта кандидатів отримали менш як 3% голосів виборців.

Оскільки похибка становить 1,1%, Терехов безумовно є лідером виборів на посаду міського голови Харкова. Однак чи буде необхідність у проведенні другого туру (який не проводиться за умови, якщо кандидат набере 50%+1 голос), поки невідомо.

Біля приміщення Київської районної ТВК у Харкові обмежили рух, чергує патрульна поліція.

Згідно зі словами голови Харківської міської ТВК Олени Матвієнко, якщо впродовж дня всі комісії здадуть протоколи й не буде порушень, то результати виборів оголосять 1 або 2 листопада.