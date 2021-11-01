Про це повідомляють видання “Суспільне” та громадський рух ОПОРА.
Позачергові вибори міського голови Харкова 31 жовтня супроводжувалися серйозними порушеннями вимог українського законодавства та міжнародних стандартів демократичних виборів.
Найпоширенішими порушеннями у день голосування були видача бюлетенів без паспорта, демонстрування виборцями результатів волевиявлення і спроби фотографування заповнених бюлетенів.
Згідно з даними спостерігачів ОПОРИ, явка на позачергових виборах харківського міського голови на 20:00 становила 28,6% (похибка — 1,1%). У 2015 році на місцевих виборах станом на цей самий час явка становила 45,5% виборців.
Відповідно до спостережень і даних з 99% цих дільниць отримано такі результати паралельного підрахунку голосів: Ігор Терехов — 50,06% (похибка 1,1%), Михайло Добкін — 28,21% (похибка 0,8%), Олександр Скорик — 5,6% (похибка 0,3%), Костянтин Немічев – 4,45% (похибка 0,3%), Аліна Мустафаєва – 3,37% (0,3%). Решта кандидатів отримали менш як 3% голосів виборців.
Оскільки похибка становить 1,1%, Терехов безумовно є лідером виборів на посаду міського голови Харкова. Однак чи буде необхідність у проведенні другого туру (який не проводиться за умови, якщо кандидат набере 50%+1 голос), поки невідомо.
Біля приміщення Київської районної ТВК у Харкові обмежили рух, чергує патрульна поліція.
Згідно зі словами голови Харківської міської ТВК Олени Матвієнко, якщо впродовж дня всі комісії здадуть протоколи й не буде порушень, то результати виборів оголосять 1 або 2 листопада.
- Нагадаємо, згідно з результатами екзит-полів, чинний в. о. мера Харкова Ігор Терехов (партія “Блок Кернеса – Успішний Харків”) перемагає на виборах мера Харкова з результатом від 51,9% до 53,8%.
- 31 жовтня громадський рух ЧЕСНО заявив, що під час виборів мера Харкова на одній із дільниць незаконно зупинили процедуру голосування. Водночас поліція цю інформацію спростовує.
- Явка на виборах мера у Харкові на 17% нижча, ніж у 2015 році.