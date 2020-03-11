Колишній віце-президент США Джо Байден здобув перемогу в чотирьох з шести штатів на праймеріз Демократичної партії, які відбулися у вівторок, 10 березня.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Так, Байден перемагає в штаті Мічиган, де розігрувалася найбільша кількість голосів делегатів – 125. За підсумками підрахунку 96,4 % голосів він набирає 52,9 % (53 голоси), інформує The Washington Post. Суперник Байдена – сенатор від Вермонта Берні Сандерс набирає 36,7 % (39 голосів). Зазначений штат вважається одним із ключових в боротьбі за президентський пост у США.

Крім того, Байден випереджає свого конкурента Сандерса в штатах Міссісіпі (81 %), Міссурі (60,1 %) і Айдахо (48,9 %).

Берні Сандерс, в свою чергу, лідирує в штаті Вашингтон, але з невеликим відривом: 32,7 % проти 32,5 % у Байдена. Відтак, голоси делегатів розділилися приблизно порівну.

Крім того, Сандерс перемагає на внутрішньопартійну голосуванні в Північній Дакоті.

Варто відзначити, що в останніх двох штатах на кін поставлено менше делегатів партійного з’їзду, ніж в Міссісіпі, Міссурі, Айдахо і Мічигані, де переміг Байден.

Як зазначає The New York Times, перемога колишнього віце-президента в чотирьох штатах завдала серйозного удару по Сандерсу. Так, Байден збільшив відрив від конкурента за рахунок голосів як темношкірих, так і білих виборців (в тому числі з робітничого класу), що має велике значення для перемоги в боротьбі за офіційне висунення кандидатом від Демократичної партії.

“Під час праймеріз у вівторок Байден зібрав сильну виборчу коаліцію, яка об’єднала найбільш лояльних виборців Демократичної партії – включаючи афроамериканців, жінок і членів профспілок – і помірних білих виборців”, – пише видання.

Сандерс розраховував взяти реванш у Мічигані, де його перемога чотири роки тому надала йому велику вагу в протистоянні на праймеріз з Гілларі Клінтон. Але цього разу сенаторові перемогти там не вдалося.

Відзначається, що якщо Байден впевнено виграє праймеріз у Флориді наступного тижня, він практично не залишить Сандерсу шансів у президентській гонці.

Для того, щоб заручитися номінацією Демократичної партії на президентських виборах, потрібно зібрати 1 991 голос делегатів.