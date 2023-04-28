28 квітня, близько о 20:00, у Миколаєві було чутно вибух. Як повідомили очевидці, на вулиці Восьмого Березня чоловік у стані алкогольного сп'яніння кинув гранату. Внаслідок інциденту є постраждалі люди.

Про це повідомило “Суспільне”.

За словами голови Національної поліції в Миколаївській області Сергія Шайхета, виявилося, що нетверезий чоловік вирішив підірвати гранату після того, як громадяни, які ремонтували свою автівку, відмовилися дати йому дві гривні.

Згідно з інформацією поліції, чоловік та жінка, які проходили поряд, отримали травми. Станом на 21:45 лікарі надавали їм медичну допомогу.

У момент вибуху неподалік був миколаївець Андрій, якого цитує “Суспільне”.

“Я сидів в автівці. Не знав, чи мені виходити. Потім вийшов і побачив, що скло в автівці посипалось. Чоловік лежить у крові. Викликав поліцію, ті викликали швидку. Все. Поліція каже, що в нього багато осколкових поранень. Свідки кажуть, що він дістав гранату й кинув. Вона десь біля дерева вибухнула”, — сказав Андрій.