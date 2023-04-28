Про це повідомило “Суспільне”.
За словами голови Національної поліції в Миколаївській області Сергія Шайхета, виявилося, що нетверезий чоловік вирішив підірвати гранату після того, як громадяни, які ремонтували свою автівку, відмовилися дати йому дві гривні.
Згідно з інформацією поліції, чоловік та жінка, які проходили поряд, отримали травми. Станом на 21:45 лікарі надавали їм медичну допомогу.
У момент вибуху неподалік був миколаївець Андрій, якого цитує “Суспільне”.
“Я сидів в автівці. Не знав, чи мені виходити. Потім вийшов і побачив, що скло в автівці посипалось. Чоловік лежить у крові. Викликав поліцію, ті викликали швидку. Все. Поліція каже, що в нього багато осколкових поранень. Свідки кажуть, що він дістав гранату й кинув. Вона десь біля дерева вибухнула”, — сказав Андрій.
- 22 березня у Подільському районі Києва загинув 29-річний чоловік з гранатою в руках. Поліція припускає, що це, ймовірно, самогубство.
- Військові лікарі провели успішну операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася в тілі військовослужбовця. Під час операції були присутні сапери.
- Український військовий підрозділ працює над створенням гранати, яка буде мати невелику вагу й зможе знищити 40-тонний танк.