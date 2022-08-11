Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн” у Telegram.
Спостерігачам надійшла інформація, що в районі аеродрому “Зябровка” чути вибухи та видно спалахи. Ці дані підтвердили відразу кілька джерел. Зазначається, що починаючи з 00:30 було не менше 8 спалахів.
Інформацію про звуки вибухів також підтвердив білоруський Telegram-канал “Флагшток — Гомельшчына”: “З 00:25 по 00:32 були чутні вибухи, відчувалася ударна хвиля, кілька разів через суцільну хмарність [було видно] світлові проблиски. Напрямок — Зябровський аеродром”, — йдеться у повідомленні.
Водночас і радник лідерки опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка заявив про вибухи на аеродромі: “Щонайменше вісім вибухів у Гомельській області біля кордону з Україною. За словами очевидців, вибухи сталися у районі аеродрому “Зябровка”. Аеродром “Зябровка” використовується російською авіацією у війні проти України”, — написав він у Twitter.
❗️At least 8 explosions in the Homiel region near the border with Ukraine. According to witnesses, explosions took place near Ziabrauka airfield. Russian military aircraft are often stationed there.
— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 10, 2022
“На аеродромі Зябровка проходять раніше неодноразово анонсовані пюрером виключно ППО і ВПС. Будь-які “хлопки” та інше – виключно у межах цих навчань”, — прокоментував вибухи радник міністра оборони України Олексій Копитько.
Зокрема, у міністерстві оборони Білорусі пояснили вибухи відбулися на військовій базі у Зябрівці, яка перебуває під контролем РФ.
“10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її займання. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння. Постраждалих немає”, — йдеться в повідомлені відомства.
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