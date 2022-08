Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн” у Telegram.

Спостерігачам надійшла інформація, що в районі аеродрому “Зябровка” чути вибухи та видно спалахи. Ці дані підтвердили відразу кілька джерел. Зазначається, що починаючи з 00:30 було не менше 8 спалахів.

Інформацію про звуки вибухів також підтвердив білоруський Telegram-канал “Флагшток — Гомельшчына”: “З 00:25 по 00:32 були чутні вибухи, відчувалася ударна хвиля, кілька разів через суцільну хмарність [було видно] світлові проблиски. Напрямок — Зябровський аеродром”, — йдеться у повідомленні.

Водночас і радник лідерки опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка заявив про вибухи на аеродромі: “Щонайменше вісім вибухів у Гомельській області біля кордону з Україною. За словами очевидців, вибухи сталися у районі аеродрому “Зябровка”. Аеродром “Зябровка” використовується російською авіацією у війні проти України”, — написав він у Twitter.

❗️At least 8 explosions in the Homiel region near the border with Ukraine. According to witnesses, explosions took place near Ziabrauka airfield. Russian military aircraft are often stationed there.

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 10, 2022