9 серпня на авіабазі у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Пізніше стало відомо, що вони трапились в районі селища Новофедорівка, на військовому аеродромі, де базується винищувальний авіаційний полк РФ. У російському Міноборони одразу заявили, що серед причин розглядається тільки "порушення вимог пожежної безпеки" та наголосили, що техніка не зазнала пошкоджень. Водночас у мережі ширяться супутникові знімки знищених російських літаків після вибухів станом на 10 серпня.

Відповідні знімки опублікував засновник проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Еліот Хіггінс у Twitter.

Так, він порівняв зображення 9 і 10 серпня, і зробив висновок, що на знімках справді помітні дуже великі кратери, багато зруйнованих літаків і зруйнованих будівель.

“Це схоже на пряме попадання в будівлю ліворуч, тому, щоб це не було, воно здається точним”, – зазначив Хіггінс.

Comparison of August 9th and August 10th imagery show very large craters, many destroyed aircraft, and destroyed buildings. It looks like a direct hit on the building on the left, so whatever it was seems accurate. pic.twitter.com/QyLn86PUjw — Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 10, 2022

Окрім цього, журналістка Радіо Свободи Наталія Седлецька також оприлюднила фото сервісу Planet Labs, що замовили “Схеми”.

Вона зауважила, що на знімку можна побачити, що не вся авіатехніка РФ “пережила” 9 серпня, коли на полігоні прогриміла серія вибухів.

На знімку видно місця ураження.

Седлецька зазначила, що “Схеми” нарахували щонайменше 9 уражених літаків, серед них – винищувачі типу Су-30СМ та бомбардувальники Су-24М.

Довідка. Аеродром “Саки” є одним із ключових для російської авіації у Криму. Там базувався 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії. У його складі – переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

Саме з цього аеродрому російські військові здійснювали авіанальоти та бомбардування українських міст. До 2014 року база належала ВМС України.