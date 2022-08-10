Відповідні знімки опублікував засновник проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Еліот Хіггінс у Twitter.

Так, він порівняв зображення 9 і 10 серпня, і зробив висновок, що на знімках справді помітні дуже великі кратери, багато зруйнованих літаків і зруйнованих будівель.

“Це схоже на пряме попадання в будівлю ліворуч, тому, щоб це не було, воно здається точним”, – зазначив Хіггінс.

Окрім цього, журналістка Радіо Свободи Наталія Седлецька також оприлюднила фото сервісу Planet Labs, що замовили “Схеми”.

Вона зауважила, що на знімку можна побачити, що не вся авіатехніка РФ “пережила” 9 серпня, коли на полігоні прогриміла серія вибухів.

На знімку видно місця ураження.

Джерело: “Схеми”

Джерело: “Схеми”

Седлецька зазначила, що “Схеми” нарахували щонайменше 9 уражених літаків, серед них – винищувачі типу Су-30СМ та бомбардувальники Су-24М.

Довідка. Аеродром “Саки” є одним із ключових для російської авіації у Криму. Там базувався 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії. У його складі – переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.
Саме з цього аеродрому російські військові здійснювали авіанальоти та бомбардування українських міст. До 2014 року база належала ВМС України.