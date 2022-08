Відповідні знімки опублікував засновник проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Еліот Хіггінс у Twitter.

Так, він порівняв зображення 9 і 10 серпня, і зробив висновок, що на знімках справді помітні дуже великі кратери, багато зруйнованих літаків і зруйнованих будівель.

