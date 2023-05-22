22 травня у Бєлгородській області РФ пролунали сирени. Влада регіону заявила про масований обстріл, проте порадила населенню "не панікувати". Згодом з’явилась інформація про нібито поранення заступника голови адміністрації Грайворона у результаті "обстрілу".

Джерело: росЗМІ.

У повідомленні мовиться, що заступника голови адміністрації міста Грайворона поранено під час обстрілу будівлі адміністрації. Також нібито поранень зазнали два співробітники МНС.

Зауважимо, раніше губернатор області РФ В’ячеслав Гладков скликав нараду, на якій обговорили “тривожні звістки” з військової частини. Він також повідомив про те, що нібито снарядами пошкоджено три приватні житлові будинки у Грайвороні. Також, за його словами, є влучення і в будівлю адміністрації.

Гладков заявив, що у Грайвороні є “ще троє постраждалих – двоє чоловіків та одна жінка з осколковими пораненнями, у стані середнього ступеня тяжкості вони перебувають у лікарні”.

Окрім цього, за даними Гладкова, 22 травня жителі Бєлгородської області “масово отримували повідомлення” із закликом “негайно евакуюватись через обстріли”. Він назвав заклики “інформаційною атакою на Бєлгородську область”.

Зазначимо, в Офісі президента України заперечили причетність нашої держави до подій. В українській розвідці заявили BBC, що за події у Бєлгороді відповідають “певні російські групи”.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що на територію регіону зайшли нібито українські ДРГ. Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.

Зранку 22 травня стала з’являтися інформація, як-от відео та фото, що проводиться операція на території Бєлгородської області. Тоді ще не було офіційних заяв – ані з української, ані з російської сторін. Російський губернатор перед вищезгаданою заявою заперечував інформацію.