16 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи на аеродромі, складі боєзапасів та трансформаторній підстанції. Ці вибухи завдали чималої шкоди російським ресурсам та серйозно порушили логістику, яку РФ використовувала для того, аби ввозити на півострів озброєння. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, вибухи у Криму - частина контрнаступу Збройних сил України.

Про це йдеться у щоденному звіті експертів ISW.

Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за вибухи на півострові. Водночас американське видання The New York Times, посилаючись на повідомлення українського посадовця повідомило, що вибухи 16 серпня на складі боєзапасів поблизу Джанкоя – це справа рук “елітного українського підрозділу”.

У міноборони РФ вибухи у Криму назвали “диверсією”.

Крим є суверенною територією України, тому якщо за вибухами на півострові дійсно стоїть Київ – це аж ніяк не порушить зобов’язань України перед західними союзниками, щодо використання зброї. Як відомо, Україна отримує озброєння від союзників в обмін на гарантії, що воно не буде використовуватись для ударів по РФ, а виключно для захисту території України, зокрема й територій, які окуповані Росією з 2014 року.

Та як наголосили аналітики ISW, немає жодних ознак, що удар по Криму було завдано американською зброєю, адже місця, де пролунали вибухи, знаходяться далеко за межами радіуса дії систем, наданих США.

“Атаки на російські позиції в Криму та навколо нього, ймовірно, є частиною узгодженого українського контрнаступу з метою відновлення контролю над західним берегом річки Дніпро”, – наголосили експерти.

Саме через територію Криму РФ постачає озброєння своїм військам на територію Херсонської області. Тому знищення складів з боєзапасами на території півострова узгоджується з українськими контрнаступальними зусиллями на Херсонщині.

Результатом цих ударів повинно стати те, що Росія втратить можливість повноцінно забезпечувати своїх армійців на окупованій частині Херсонщини озброєнням та іншими ресурсами, що значно послабить окупантів та дозволить Україні деокупувати Херсонську область.