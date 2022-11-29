Про це повідомила пресслужба видавництва у Facebook.

У видавництві наголосили, що важливо, щоб творчий спадок Володимира Вакуленка жив, тож “Старий Лев” перевидає збірку дитячих віршів “Татусева книга”, вперше видану у 2014 та проілюстровану Наталкою Гайдою.

“До останнього моменту я трималася за нитку надії, що Володя живий. Ми давно хотіли перевидати його “Татусеву книгу”, але сподівалися, що Володя живий і сам підпише договір на перевидання”, – зазначила письменниця й головна редакторка видавництва Мар’яна Савка.

Також вона розповіла, що розмовляла телефоном з матір’ю вбитого окупантами Володимира Вакуленка, й жінки домовилися, що книжка якомога швидше піде до друку.

“Ми хочемо хоч у такий спосіб підтримати родину Вакуленків і перш за все Віталіка, в якого не залишилося тата, який любив його понад усе, але залишаться татові вірші, присвячені йому”, – зауважила головна редакторка видавництва.

Крім того, вона повідомила, що увесь прибуток від майбутнього видання буде передано родині Володимира Вакуленка, його батькам та сину Віталіку.

Зазначимо, що під час тимчасової окупації на Харківщині росіяни вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка. Володимир зник у березні 2022 року в селі Капитолівка поблизу Ізюма. Його батьки більш як пів року шукали свого єдиного сина. З’явилась інформація, що російські окупанти викрали його. Мама письменника, Олена, дізналася, де живуть викрадачі й ходила до росіян з проханням відпустити сина. Пізніше вона дізналась, що Володимира нібито вивезли з України.

Після звільнення Ізюма українськими армійцями у місті виявили масове поховання. На початку вересня там знайшли понад чотири сотні тіл. Поховання проводила місцева ритуальна служба, вона ж вела журнал із даними про небіжчиків. Як з’ясували журналісти, у цьому журналі, під номером 319, було вказано дані письменника.

Спочатку правоохоронці заперечили інформацію про поховання Вакуленка: 20 жовтня в етері національного телемарафону “Єдині новини” речник прокуратури Харківщини заявив, що під номером 319 вони виявили тіло невідомої жінки.

Проте журналісти знайшли фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням, на ньому — прострелені документи Володимира Вакуленка. Окрім цього, татуювання на руці загиблого схоже на те, що мав письменник. Нині факт загибелі письменника підтвердила ДНК-експертиза.