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Вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони: Кличко повідомив деталі загибелі жінки унаслідок нічної атаки БпЛА

Вночі 30 травня, унаслідок атаки дронів на Київ, загинула жінка. За даними місцевої влади, загибла вийшла на балкон, аби подивитись, як збивають ворожі БпЛА.

Вівторок, 30 травня 2023, 13:42
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Фото: t.me/vitaliy_klitschko/

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Міський голова столиці прибув на місце падіння уламків у Голосіївському районі, які пошкодили 24-поверхівку. У будинку сталася пожежа, зруйновано квартири на верхніх поверхах.

Пошуково-рятувальні роботи завершено. КАРС почав розбирати аварійні елементи будинку. З двору вивозять пошкоджені автівки мешканців.

“Комісія вже оглядає ступінь пошкоджень, аби якнайшвидше приступити до робіт з відновлення будинку”, – додав мер Києва.

Кличко нагадав, що уночі довелось евакуювати двадцятьох мешканців будинку. Унаслідок падіння ворожого БпЛА загинула одна особа, а ще четверо зазнали поранень.

Загалом же у Києві поранень зазнали 11 осіб, з яких 6 надали допомогу на місці, а 5 шпиталізували. Станом на зараз у лікарні залишаються троє осіб.

“Ймовірність повітряних атак – дуже висока. Тому закликаю киян не нехтувати власною безпекою, не ігнорувати сигналів тривоги! І не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони”, – резюмував Віталій Кличко.

ДОВІДКА: Вночі 30 травня російські окупаційні війська втретє за добу атакували Київ. По столиці було випущено десяток БпЛА. Унаслідок падіння уламків є руйнування та жертви. Напад був масованим, з різних напрямків та у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже три години.

Теги: атака БПЛА, атака дронів, атака на Київ, Віталій Кличко, злочини росіян, Київ

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