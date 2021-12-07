Студія Warner Bros. представила трейлер нового фільму "Матриця: Воскресіння". Картина стане четвертою у культовій серії "Матриці". Трейлер показує події, які відбуваються між цифровим світом "Матриці" та постапокаліптичним світом за її межами.

Про це повідомляють #Букви.

В українському прокаті фільм з’явиться 22 грудня цього року. Тоді ж картина вийде на стримінговому сервісі HBO Max.

Трейлер, дубльований українською мовою, опублікувано Warner Bros. Pictures Україна на YouTube-каналі.

У новому трейлері присутня велика кількість посилань до першої частини франшизи, втім, сюжет картини продовжують тримають у таємниці.

Відомо, що у новій частині возз’єднаються зірки попередніх фільмів – Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс – та виконають культові ролі Нео і Трініті, які зробили їх знаменитими. Водночас роль Морфеуса замість Лоуренса Фішберна гратиме Яхья Абдул-Матін II.

Режисеркою та сценаристкою нового фільму виступила Лана Вачовскі. Вона разом із сестрою Ліллі були авторками перших трьох частин “Матриці”.

Довідка. Перша частина “Матриці” вийшла в прокат в 1999 році, фільм отримав чотири премії “Оскар”. У 2003 році вийшли два сиквела картини: “Матриця. Перезавантаження” і “Матриця. Революція”.

У 2019 стало відомо про зйомки четвертої частини “Матриці”. Тоді ж було заявлено, що вона вийде у прокат 21 травня 2021 року.