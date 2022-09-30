Виїзд на тимчасово захоплену територію через Запоріжжя зупинено на невизначений термін через ранковий ракетний удар по колоні автівок.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Виїзд на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя призупинено на невизначений строк”, – зазначив Сергій Гайдай.

Також він додав, що поки що відомо про 23 загиблих та 28 поранених цивільних внаслідок ранкового ракетного удару по колоні автівок, яка стояла в черзі в бік тимчасово окупованої території.

“Через трагедію виїзд на ТОТ відсьогодні призупинено на невизначений термін”, – наголосив голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні вранці російські армійці завдали ракетного удару по Запоріжжю. Окупанти поцілили по цивільній гуманітарній колоні, яка намагалась потрапити на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Внаслідок обстрілу є багато загиблих та поранених.

За даними голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, внаслідок обстрілу автомобільної колони загинуло 23 осіб. Ще 28 осіб отримали поранення.

Також він зазначив, що у суботу, 1 жовтня, у Запорізькій області буде день жалоби за загиблими у сьогоднішньому обстрілі.

“Сьогодні зранку російські загарбники розстріляли мирних громадян, які очікували в цивільній гуманітарній колоні на виїзд з обласного центру. Ці люди їхали до своїх рідних на окуповані території, везли гуманітарну допомогу. Мали забрати наших співгромадян і вивезти їх на вільну частину України. Окупанти завдали удару по беззахисних українцях. Це черговий теракт країни-терориста”, – наголосив очільник Запорізької області.