У Фастові виховательку дитячого будинку підозрюють у катуванні дітей. Так, у постраждалих правоохоронці виявили наслідки побиття на тілі й разом з іншими вихованцями відправили до лікарні. Підозрювану затримали.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури у Facebook.

За даними слідчих, підозрювана за домовленістю з опікуном виконувала обов’язки вихователя у дитячому будинку. Втім, між жінкою та двома дітьми періодично виникали непорозуміння через те, що вони, як пишуть в прокуратурі, не дотримувалися встановлених нею правил проживання.

Підозрювана покликала 11-річну дівчину в одну з кімнат будинку та завдала їй не менше 25 ударів долонею в різні частини тіла. Також з метою залякування інших дітей, вона побила гілкою 9-річну вихованку будинку по ногах.

У такий спосіб, вона спричинила дітям фізичний біль, моральні страждання та тілесні ушкодження.

Наразі постраждалих та ще 17 дітей забрали до лікарні, де їх оглянуть медики. Водночас жінку затримали. До суду скеровано клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.