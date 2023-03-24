Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували заяву очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який спростував пропагандистські наративи Кремля про те, що РФ веде війну з НАТО в Україні.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

В одному зі своїх останніх відео соратник президента РФ Володимира Путіна та глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин спростував заяви Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні. Більш того, він висловив сумнів щодо ще однієї риторики Кремля про нацистів в Україні.

Пригожин наголосив, що РФ веде війну “виключно з українцями” які оснащені технікою, наданою НАТО, і деякими “русофобськими” найманцями, які добровільно підтримують Україну, але не з самим НАТО.

Окрім цього Пригожин заявив, що російські посадовці, найімовірніше знали, що НАТО допомагатиме Україна, тому “смішно вважати, що коли вирішила (Росія) почати цю спеціальну військову операцію, вона не врахувала допомогу НАТО Україні”.

Пригожин зазначив, що не впевнений щодо цілей “денацифікації” в Україні, оскільки не знає, чи є в Україні “нацисти”.

Він також наголосив, що Росія “демілітаризує” Україну лише тоді, коли всі українські війська будуть знищені, стверджуючи, що ці зусилля тривають, але незрозуміло, чи будуть вони успішними.

Пригожин заявив, що Росія може уникнути виснажливої ​​тривалої війни, визначившись зараз, які кордони вона хоче захопити.

Він також закликав російських військових і ЗМІ припинити недооцінку українських сил і втручання у внутрішні конфлікти.

“Пригожин фактично відкинув довоєнні та післявоєнні заяви Кремля про те, що Росії необхідно захищатися від загрози НАТО в Україні, і підривав необхідність і ймовірність заявлених президентом Росії Володимиром Путіним максималістських цілей цього вторгнення”, – резюмували заяви Пригожина експерти ISW.