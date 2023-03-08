Колишній президент АТ "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв у розмовах з росіянами неодноразово висловлював побажання, аби президент РФ Володимир Путін "довів намір окупації України до кінця", нарікав на ракетні обстріли Запоріжжя через те, що вони зачепили очолюваний ним авіаційний завод, водночас продовжує домовлятись з бізнес-партнерами про таємне постачання до Росії двигунів для військових гелікоптерів, зокрема, через Китай.

Відповідні записи телефонних розмов оприлюднили “Схеми”.

З жовтня 2022 року Богуслаєва офіційно підозрюють у пособництві РФ, колабораційній діяльності, та сприянні діяльності терористичної організації.

17 березня 2022-го року В’ячеслав Богуслаєв, що тоді ще перебував на посаді президента “Мотор Січі”, скаржився російському генерал-полковнику у відставці Анатолію Сітнову на обстріли запорізького авіаційного підприємства армією РФ.

Згодом, з цією ж скаргою Богуслаєв звернувся до Петра Кононенка, що тоді був членом ради директорів “Мотор Січі”. Нині Кононенко керує російським підприємством “Борисфен” – співзасновником якого є “Мотор Січ” – що займається ремонтом та обслуговуванням авіадвигунів.

Окрім цього, Богуслаєв також скаржився на те, що російські солдати незаконно вивезли сільгоспобладнання та зерно, яке зберігалось на його підприємстві “Айленд” на Херсонщині.

Водночас вже у серпні 2022 року Богуслаєв обговорював зі своїм підлеглим – начальником департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства Олегом Дзюбою, таємний план щодо постачання двигунів в РФ через Китай.

Після 24 лютого, судячи з записів, Богуслаєв намагався приховати свій інтерес до російського ринку.

Зокрема, у розмові з Павлом Касаєм, директором з маркетингу та торгівлі “Мотор Січі” та керівником дочірньої компанії цієї корпорації “Вертольоти МСБ”, Богуслаєв обговорював проблему постачання українських двигунів, а саме так званої “9-ки” – моделі, яка встановлена на ударному російському гелікоптері Ка-52. Декілька таких бортів були збиті українськими силами під час повномасштабної війни.

У жовтні 2022 року співробітники Служби безпеки України затримали президента “Мотор Січі” В’ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності промислового гіганта. Їм оголосили про підозру в колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

Пізніше Служба безпеки України розшукала активи президента АТ “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва на сотні мільйонів гривень, це майно намагалися приховано вивезти з України, щоб уникнути його арешту. Серед вилученого майна – раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, а також скіфське золото й предмети античних часів та Київської Русі.

Корпорація “Мотор Січ” – стратегічно важливе українське підприємство, яке спеціалізується на виробництві авіаційної техніки. Після затримання Богуслаєва президент Зеленський заявив про перехід компанії під контроль держави.