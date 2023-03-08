Відповідні записи телефонних розмов оприлюднили “Схеми”.

З жовтня 2022 року Богуслаєва офіційно підозрюють у пособництві РФ, колабораційній діяльності, та сприянні діяльності терористичної організації.

17 березня 2022-го року В’ячеслав Богуслаєв, що тоді ще перебував на посаді президента “Мотор Січі”, скаржився російському генерал-полковнику у відставці Анатолію Сітнову на обстріли запорізького авіаційного підприємства армією РФ.

Джерело: “Схеми”

Згодом, з цією ж скаргою Богуслаєв звернувся до Петра Кононенка, що тоді був членом ради директорів “Мотор Січі”. Нині Кононенко керує російським підприємством “Борисфен” – співзасновником якого є “Мотор Січ” – що займається ремонтом та обслуговуванням авіадвигунів.

Джерело: “Схеми”

Окрім цього, Богуслаєв також скаржився на те, що російські солдати незаконно вивезли сільгоспобладнання та зерно, яке зберігалось на його підприємстві “Айленд” на Херсонщині.

Джерело: “Схеми”

Водночас вже у серпні 2022 року Богуслаєв обговорював зі своїм підлеглим – начальником департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства Олегом Дзюбою, таємний план щодо постачання двигунів в РФ через Китай.

Після 24 лютого, судячи з записів, Богуслаєв намагався приховати свій інтерес до російського ринку.

Зокрема, у розмові з Павлом Касаєм, директором з маркетингу та торгівлі “Мотор Січі” та керівником дочірньої компанії цієї корпорації “Вертольоти МСБ”, Богуслаєв обговорював проблему постачання українських двигунів, а саме так званої “9-ки” – моделі, яка встановлена на ударному російському гелікоптері Ка-52. Декілька таких бортів були збиті українськими силами під час повномасштабної війни.

Джерело: “Схеми”

У жовтні 2022 року співробітники Служби безпеки України затримали президента “Мотор Січі” В’ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності промислового гіганта. Їм оголосили про підозру в колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

Пізніше Служба безпеки України розшукала активи президента АТ “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва на сотні мільйонів гривень, це майно намагалися приховано вивезти з України, щоб уникнути його арешту. Серед вилученого майна – раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, а також скіфське золото й предмети античних часів та Київської Русі.

Корпорація “Мотор Січ” – стратегічно важливе українське підприємство, яке спеціалізується на виробництві авіаційної техніки. Після затримання Богуслаєва президент Зеленський заявив про перехід компанії під контроль держави.