Заступник директора Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв назвав кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права за багатьма пунктами ухвалу так званого "суду" в окупованому РФ Донецьку про страту полонених іноземців – двох громадян Великої Британії та підданого Марокко.

Про це повідомляє пресслужба організації Amnesty International.

“Всі троє були військовослужбовцями регулярних військ України, та відповідно до Женевських конвенцій, як військовополонені є захищеними від судового переслідування за участь у бойових діях. Єдиним винятком є судові провадження за ймовірні воєнні злочини, і в цьому випадку має бути достатньо належних доказів та забезпечено стандарти справедливого судового розгляду. Мало того, що за цим сценарієм це не так – військовослужбовців судив не незалежний, неупереджений, належним чином заснований суд, а російські маріонетки. Так звані звинувачення проти них не є воєнними злочинами. І найбільше обурює, це позбавлення життя цих військових внаслідок вкрай несправедливого судового розгляду, що означатиме свавільне позбавлення життя”, – наголосив Кривошеєв.

За його словами, фактично умисне позбавлення військовополоненого або іншої особи, яка перебуває під захистом, права на справедливий і регулярний судовий розгляд є воєнним злочином. І наголосив, що РФ як держава-окупант несе відповідальність за поводження з усіма військовополоненими та іншими особами, яких позбавили волі. Вона мусить забезпечити негайне скасування так званого «вироку» та належне поводження з цими полоненими у повній відповідності до міжнародного гуманітарного права.

Довідка. Вирок про страту британським громадянам Шону Піннеру та Ейдену Есліну, а також марокканському громадянину Брахіму Саадуну винесено 9 червня де-факто верховним судом так званої “ДНР”. Чоловіків “засудили” в тому, що вони іноземні найманці та вчиняли “дії, спрямовані на насильницьке захоплення влади та повалення конституційного устрою ДНР”. Усі троє брали участь у бойових діях проти РФ у складі регулярних українських сил та у травні були взяті в полон російськими військами у Маріуполі.

Згідно зі статтею 130 Женевської Конвенції про поведінку з військовополоненими, забороняється умисне вбивство, тортури або нелюдське поводження, зокрема біологічні експерименти, умисне заподіяння тяжких страждань або серйозного тілесного ушкодження або шкоди здоров’ю, примушування військовополоненого до служби в збройних силах ворожої держави або умисне позбавлення його прав на справедливе та належне судове розслідування.