На тлі російсько-української війни на території Закарпатської області спостерігається видача повісток, виписаних "на колінах". Люди отримують їх у готелях, на підприємствах чи й просто на вулицях. Однак чи законні такі дії, чи це - необхідність на тлі російської загрози?

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Згідно з інформацією користувачів соціальних мереж та ЗМІ, у Закарпатській області співробітники військкоматів спільно з поліцією виписують повістки усім чоловікам від 18 до 60 років, попри відсутність у них бойового досвіду, придатного для служби стану здоров’я чи попри опіку над малолітніми дітьми.

Раніше пресслужба Закарпатської ОДА повідомила, що видано наказ про те, що всі чоловіки, які в’їхали в область, зобов’язані стати на військовий облік протягом 24 годин.

Варто зазначити, що зареєструватися в місті мають не лише чоловіки, але й жінки. Зробити це можна у волонтерських пунктах. Після реєстрації ви отримаєте гуманітарну допомогу: харчові продукти, гігієнічні засоби, одяг тощо. У документі буде зазначено ім’я, прізвище та по батькові, а також адреса, де ви тимчасово зупинилися. Однак він зберігатиметься в пункті, який вам його видав.

У поліції заявляють, що керуються саме розпорядженням ОДА, однак мобілізовані скаржаться на недотримання правил процедури.

Службовець Національної поліції України міста Виноградів розповів кореспонденту #Букв, що зареєструватися необхідно, навіть якщо людина прибула з іншого міста. Однак за бажанням можна поїхати туди, де знаходиться особова справа, та стати на облік.

Серед мобілізованих значна частина не має необхідного військового досвіду. У перші кілька тижнів війни на Закарпатті спостерігалися черги до військкоматів, наразі ж їх майже немає. Тож виникає потреба сповіщати про таку процедуру у різних установах, на підприємствах тощо.

Згідно з законом не підлягають мобілізації:

особи, зарезервовані на період мобілізації державними органами чи підприємствами;

визнані медкомісією непридатними до військової служби за станом здоров’я;

чоловіки й жінки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей до 18 років; чоловіки й жінки, які самі виховують дитину/дітей віком до 18 років;

чоловіки й жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

чоловіки й жінки, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю;

чоловіки й жінки, які виховують повнолітню (18−23 роки) дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

чоловіки й жінки, які утримують дітей-сиріт і тих дітей, котрі були позбавлені батьківського піклування;

ті, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування;

народні депутати;

співробітники СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Міноборони тощо.

З приводу того, чи можна називати рішення Закарпатської ОДА законним розповів виданню “НВ” адвокат та керівник кримінальної практики юридичної компанії “Міллер” Олексій Носов.

За його словами, адміністрація на місці може ухвалювати такі рішення у межах своєї юрисдикції. Він зауважив, що на Закарпатті голова місцевої ОДА Віктор Микита закликав усіх чоловіків віком від 18 до 60, які приїхали з інших областей, як вимушено переміщені особи, не пізніше 24 годин після прибуття на територію Закарпаття з’явитися у центр комплектування і стати на облік.

На думку адвоката, ситуація не однозначна, і виписування повісток “на коліні” може трактуватися як порушення законодавства. Проте він наголосив, що навіть якщо повістка виписана незаконно, це – юридичний факт. У тому випадку, якщо людина на цей факт не реагує, є ризики, що її дії будуть трактуватись як порушення.