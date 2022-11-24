Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.
У компанії зазначили, що вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужності всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС.
Також в “Укренерго” нагадали, що атомні електростанції забезпечували половину виробництва електроенергії країни. Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються в робочий режим повільно – це технологічна необхідність.
У першу чергу енергоживлення подається на об’єкти критичної інфраструктури: газорозподільчі мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. Триває поступове заживлення побутових споживачів.
Наслідки вчорашньої ракетної атаки відчувають всі регіони України. Проте в “Укренерго” зауважили, що зараз неможливо назвати жодних точних термінів повного відновлення.
“Хочемо ще раз наголосити – після вчорашньої російської ракетної атаки в енергосистемі відбулася системна аварія. Було уражено важливі енергетичні обʼєкти. Спрацювала автоматика. Після таких аварій відновлення триває довше, ніж в тому випадку, коли відключення здійснюють диспетчери”, – розповіли в компанії.
А також додали, що дефіцит потужності в системі – все ще 50%. І для того, аби зберегти обʼєднану енергосистему, попри російські терористичні атаки, контрольовані відключення необхідні.
“Закликаємо українців, в яких вже з’явилася електроенергія, з розумінням поставитись до того, що графіки планових і аварійних відключень продовжать діяти. Ремонтні бригади “Укренерго” разом з колегами з обленерго ні на хвилину не припиняють аварійно-відновлювальних робіт, але обсяги пошкоджень такі, що на їх ліквідацію потрібно більше часу, ніж раніше”, – підсумували в “Укренерго”.
- В Україні поступово у різних регіонах відновлюється зв’язок, телекомунікаційні компанії точково продовжують працювати на генераторах.
- Станом на 17:20 24 листопада, 70% житлового фонду столиці перебувало в режимі аварійного відключення електроенергії.
- Станом на 24 листопада у Києві, після чергової масованої ракетної атаки, водопостачання відновлено в усіх районах столиці.