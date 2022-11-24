Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
“Водопостачання відновлено в усіх районах столиці. Але потрібен ще певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність”, – зазначив Віталій Кличко.
А також додав, що зараз у деяких споживачів ще може спостерігатись понижений тиск води у системі. Особливо у тих киян, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхівок. Проте фахівці “Київводоканалу” роблять усе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.
Нагадаємо, що 23 листопада у Києві, внаслідок масованих ракетних атак було повністю зупинено постачання води.
“Через обстріли постачання води зупинено в усьому Києві. Фахівці “Київводоканалу” працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити. Просимо, про всяк випадок, запастись водою. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці”, – повідомили в КМДА.
Проте сьогодні вранці, 24 листопада, у КМДА повідомили, що водопостачання вдалося відновити на лівому березі Києва. Щодо електропостачання, то станом на 7:30 ранку 24 листопада, без електроенергії залишалося 70% Києва.
- Внаслідок пошкодження цивільної інфраструктури через ракетні обстріли РФ у Києві розгортають “Пункти незламності”.
- 23 листопада РФ здійснила масований ракетний обстріл української інфраструктури, зокрема по Києву ворог випустив 31 ракету. Як наслідок, частину столиці було знеструмлено, водопостачання також призупинено, кияни почали скуповувати воду.