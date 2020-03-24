Володимир Зеленський розділив Україну між олігархами і став "першим президент, які запросив їх в подружнє ліжко".

Таку думку народний депутат VIII скликання Сергій Висоцький висловив в статті для # Букв “Президент Печерська: як Зеленський здав владу олігархам”.

Екснардеп зазначив, що після гучної зустрічі Президента Зеленського з низкою великих бізнесменів, присвяченої боротьбі з COVID-19, з’ясувалося, що Глава держави “запропонував впливовим представникам олігархічних кланів де-факто очолити антикризові штаби в регіонах”.

“Області поділили пропорційно до економічної присутності того чи іншого олігарха”, — зазначив він.

Розподіл виглядає наступним чином:

Висоцький підкреслив, що представники влади й раніше зверталися по допомогу до олігархів, але ніколи не “інституалізовали” їх.

“Так, усі керівники України завжди бігали короткими перебіжками в олігархічний публічний будинок. По телеефіри, гроші й іншу підтримку. Але ніколи ще в історії олігархи не були інституалізовані якимись квазіпосадами. Зеленський — перший президент, що запросив їх до подружнього ліжка“, — додав екснардеп.