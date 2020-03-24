Таку думку народний депутат VIII скликання Сергій Висоцький висловив в статті для # Букв “Президент Печерська: як Зеленський здав владу олігархам”.

Екснардеп зазначив, що після гучної зустрічі Президента Зеленського з низкою великих бізнесменів, присвяченої боротьбі з COVID-19, з’ясувалося, що Глава держави “запропонував впливовим представникам олігархічних кланів де-факто очолити антикризові штаби в регіонах”.

“Області поділили пропорційно до економічної присутності того чи іншого олігарха”, — зазначив він.

Розподіл виглядає наступним чином:

Висоцький підкреслив, що представники влади й раніше зверталися по допомогу до олігархів, але ніколи не “інституалізовали” їх.

Так, усі керівники України завжди бігали короткими перебіжками в олігархічний публічний будинок. По телеефіри, гроші й   іншу підтримку. Але ніколи ще в історії олігархи не були інституалізовані якимись квазіпосадами. Зеленський — перший президент, що  запросив їх до подружнього ліжка“, — додав екснардеп. 

  • Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з олігархами та великими бізнесменами на Банковій.
  • Пізніше в Офісі Президента повідомили, що на зустрічі обговорювалися питання щодо допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів з протидії поширенню в Україні COVID-19.
  • Сам Зеленський за підсумками зустрічі повідомив, що була досягнута домовленість про формування спеціального фонду з коштів олігархів. Йдеться про 12-13 млрд гривень, які олігархи виділять на боротьбу з коронавірусом.