Таку думку народний депутат VIII скликання Сергій Висоцький висловив в статті для # Букв “Президент Печерська: як Зеленський здав владу олігархам”.
Екснардеп зазначив, що після гучної зустрічі Президента Зеленського з низкою великих бізнесменів, присвяченої боротьбі з COVID-19, з’ясувалося, що Глава держави “запропонував впливовим представникам олігархічних кланів де-факто очолити антикризові штаби в регіонах”.
“Області поділили пропорційно до економічної присутності того чи іншого олігарха”, — зазначив він.
Розподіл виглядає наступним чином:
Висоцький підкреслив, що представники влади й раніше зверталися по допомогу до олігархів, але ніколи не “інституалізовали” їх.
“Так, усі керівники України завжди бігали короткими перебіжками в олігархічний публічний будинок. По телеефіри, гроші й іншу підтримку. Але ніколи ще в історії олігархи не були інституалізовані якимись квазіпосадами. Зеленський — перший президент, що запросив їх до подружнього ліжка“, — додав екснардеп.
- Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з олігархами та великими бізнесменами на Банковій.
- Пізніше в Офісі Президента повідомили, що на зустрічі обговорювалися питання щодо допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів з протидії поширенню в Україні COVID-19.
- Сам Зеленський за підсумками зустрічі повідомив, що була досягнута домовленість про формування спеціального фонду з коштів олігархів. Йдеться про 12-13 млрд гривень, які олігархи виділять на боротьбу з коронавірусом.