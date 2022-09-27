В Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах "Північній потік" під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.

Про це повідомило Reuters.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що аварії сталися через саботаж. За його словами, витоки пов’язані з наступними кроками ескалації ситуації в Україні з боку Росії. Через інцидент Данія була змушена обмежити судноплавство та ввести невелику заборонену для польотів зону.

Аналогічної позиції дотримується прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. На її думку, важко уявити, що аварія одразу в трьох з чотирьох місць, може бути збігом обставин.

Водночас Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що витоки вплинуть на енергетичну безпеку всього континенту. Російський “Газпром” відмовився від коментарів.

Видання SVT з посиланням на сейсмологів пише, що фахівці з Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи. Вони пролунали там, де якраз сталися витоки. Перший з них стався 26 вересня о 18:04 за Києвом, а другий вночі о 1:03.

На відео зображено, який має вигляд виток газу.

Se video og fotos af gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2-gasledningerne i Østersøen på https://t.co/pj96CN7CDB: https://t.co/7bgt8TljaH #dkforsvar pic.twitter.com/I1zEPaBLYO — Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022

На момент аварії трубопроводи не транспортували газ, але містили його під тиском. Навряд чи тепер Європа зможе отримати газ через “Північний потік-1” до зими. Оператор мережі Nord Stream AG назвав аварію безпрецедентним випадком.

“Ще не конкретно, але, здається, цей збій тиску може статися лише тоді, коли труба повністю перерізана. Що майже все говорить”, — відповіло анонімне джерело в Європі щодо можливості диверсії.

Росія повністю припинила постачання “ПП1” у серпні нібито через технологічні проблеми, які спричинили санкції Заходу. В Європі вважають, що це лише привід для додаткового енергетичного тиску. Водночас другий трубопровід так і не було відкрито через санкції.

Eurasia Group наголосили, що незаплановані витоки в підводні трубопроводи трапляються рідко. Витоки означають, що, ймовірніше, жоден з трубопроводів не буде постачати газ до ЄС протягом майбутньої зими незалежно від перебігу війни в Україні. Інцидент може свідчити про постійне закриття обох ліній.

“(Викликає) занепокоєння аспект безпеки трубопроводів по всьому ЄС, оскільки це виглядає як саботаж… і лише посилить занепокоєння поставками майбутньої зими”, – сказав аналітик Refinitiv Тімоті Крамп.

Інцидент трапився якраз напередодні запуску Baltic Pipe, що транспортує газ з Норвегії до Польщі. Варшава у такий спосіб має намір диверсифікувати постачання з Росії, а Матеуш Моравецький вже заявив, що епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується.

Управління безпеки нафти Норвегії (PSA) в день вибухів закликало нафтові компанії бути пильними щодо невпізнаних дронів. БПЛА літали поблизу норвезьких морських нафтогазових платформ.

У Шведській морській адміністрації стежать за тим, щоб жоден корабель не наблизився до місця витоку. В іншому випадку судна можуть втратити плавучість. Це призведе до можливості займання витоку газу над водою та в повітрі.

Аварія матиме вплив на навколишнє середовище, де знаходиться газовий шлейф у товщі води. Виділення парникового газу метану матиме руйнівний вплив на клімат. Уряд Данії вже запросив підвищити рівень готовності в енергетичному та газовому секторі. Це вимагатиме посилених процедур безпеки для енергетичних установок і об’єктів.