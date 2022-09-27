В Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах "Північній потік" під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.

Про це повідомило Reuters.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що аварії сталися через саботаж. За його словами, витоки пов’язані з наступними кроками ескалації ситуації в Україні з боку Росії. Через інцидент Данія була змушена обмежити судноплавство та ввести невелику заборонену для польотів зону.

Аналогічної позиції дотримується прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. На її думку, важко уявити, що аварія одразу в трьох із чотирьох місць може бути збігом обставин.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що витоки вплинуть на енергетичну безпеку всього континенту. Російський “Газпром” відмовився від коментарів.

Видання SVT з посиланням на сейсмологів пише, що фахівці з Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи. Вони пролунали там, де якраз сталися витоки. Перший з них стався 26 вересня о 18:04 за Києвом, а другий вночі, о 1:03.

На відео зображено, який має вигляд витік газу.

Se video og fotos af gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2-gasledningerne i Østersøen på https://t.co/pj96CN7CDB: https://t.co/7bgt8TljaH #dkforsvar pic.twitter.com/I1zEPaBLYO — Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022

На момент аварії трубопроводи не транспортували газ, але містили його під тиском. Навряд чи тепер Європа зможе отримати газ через “Північний потік” до зими. Оператор мережі Nord Stream AG назвав аварію безпрецедентним випадком.

“Ще не конкретно, але, здається, цей збій тиску може статися лише тоді, коли труба повністю перерізана. Про що майже все свідчить”, — відповіло анонімне джерело в Європі щодо можливості диверсії.

Росія повністю припинила постачання “ПП1” ще у серпні – нібито через технологічні проблеми, які спричинили санкції Заходу. В Європі вважають, що це лише привід для додаткового енергетичного тиску. Водночас другий трубопровід так і не було відкрито через санкції.

Eurasia Group наголосили, що незаплановані витоки в підводних трубопроводах трапляються рідко. Витоки означають, що, ймовірно, жоден із трубопроводів не буде постачати газ до ЄС протягом майбутньої зими, незалежно від перебігу війни в Україні. Інцидент може свідчити про постійне закриття обох ліній.

“(Викликає) занепокоєння аспект безпеки трубопроводів по всьому ЄС, оскільки це виглядає як саботаж… і лише посилить занепокоєння поставками майбутньої зими”, – сказав аналітик Refinitiv Тімоті Крамп.

Інцидент трапився якраз напередодні запуску Baltic Pipe, що транспортує газ із Норвегії до Польщі. Варшава у такий спосіб має намір диверсифікувати постачання з Росії, а Матеуш Моравецький вже заявив, що епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується.

Управління безпеки нафти Норвегії (PSA) у день вибухів закликало нафтові компанії бути пильними щодо неопізнаних дронів. БПЛА літали поблизу норвезьких морських нафтогазових платформ.

У Шведській морській адміністрації стежать за тим, щоб жоден корабель не наблизився до місця витоку. В іншому випадку судна можуть втратити плавучість. Це призведе до можливості займання витоку газу над водою та в повітрі.

Аварія матиме вплив на навколишнє середовище, де знаходиться газовий шлейф у товщі води. Виділення парникового газу метану матиме руйнівний вплив на клімат. Уряд Данії вже попросив підвищити рівень готовності в енергетичному та газовому секторі. Це вимагатиме посилених процедур безпеки для енергетичних установок і об’єктів.