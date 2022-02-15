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Визнання Росією «ЛДНР» є спробою порушити суверенітет України — Посольство США в Україні

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні назвали голосування російських депутатів Держдуми за визнання незалежності самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" порушенням суверенітету України.

Вівторок, 15 лютого 2022, 17:03
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Про це повідомило посольство в Twitter.

“Голосування в Думі щодо “ЛНР/ДНР” сьогодні (15 лютого) є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод, які зобов’язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною”, — наголосили у повідомленні.

Російські депутати підтримали постанову про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо визнання “ЛДНР”. Вони називають такий крок захистом від “зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду щодо жителів республік”. В Міністерстві закордонних справ (МЗС) України наголошували, що рішення є елементом примусової інтеграції жителів із залученням економічних, політичних та геополітичних інтересів РФ.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що підтримання постанови означатиме, що Росія свідомо виходить із Мінських домовленостей. Наголошується, що подібне рішення завдасть “серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню”, над яким працює Україна разом із країнами-партнерами.

Теги: ДНР ЛНР, ЛДНР, визнання ЛНР/ДНР, війна з Росією, Держдума РФ, МЗС України, незалежність ЛДНР, посольство США в Україні

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