Визнання Росією «ЛДНР» є спробою порушити суверенітет України — Посольство США в Україні

Про це повідомило посольство в Twitter.
“Голосування в Думі щодо “ЛНР/ДНР” сьогодні (15 лютого) є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод, які зобов’язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною”, — наголосили у повідомленні.
Російські депутати підтримали постанову про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо визнання “ЛДНР”. Вони називають такий крок захистом від “зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду щодо жителів республік”. В Міністерстві закордонних справ (МЗС) України наголошували, що рішення є елементом примусової інтеграції жителів із залученням економічних, політичних та геополітичних інтересів РФ.
Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що підтримання постанови означатиме, що Росія свідомо виходить із Мінських домовленостей. Наголошується, що подібне рішення завдасть “серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню”, над яким працює Україна разом із країнами-партнерами.
- #Букви розповіли про реакцію українських та закордонних політиків, які негайно зреагували на такий крок депутатів країни-агресора.
- Зокрема які плюси та мінуси із ймовірного сценарію прийняття постанови про незалежність “ЛДНР” можуть бути для України – пояснює український юрист, ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера.
- Також ексдепутат Сергій Висоцький пояснив, що у такий спосіб російська влада вкине в загальний котел вимог до України та Заходу ще одну карту — а саме почне шантаж Києва та країн західного світу питанням визнання цих квазіутворень. Детальніше читайте в матеріалі.