Кабінет міністрів 17 червня ухвалив рішення запровадити візовий режим для громадян РФ з 1 липня. Вже станом на 11 липня десятеро росіян звернулися за візами на в'їзд до України. Усі росіяни подавали документи за межами РФ.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко зазначив у коментарі “Суспільному“.

За перший тиждень функціонування візового режиму консули не отримали жодного звернення щодо подання документів на візу від громадян РФ.

Натомість за другий тиждень з’явилося десять візових анкет. Станом на 11 липня 10 громадян РФ звернулися за українськими візами, надавши відповідні документи.

“Ми говоримо про 6 короткострокових віз. Це люди, які мають бажання відвідати Україну з приватною метою, а також чотири довгострокові візи — на возз’єднання з родиною”, — зауважив Ніколенко.

Речник пояснив, що усі росіяни подавалися через українські дипустанови за кордоном, подавалися в 4 країнах: Німеччині, Польщі, Киргизстані та Угорщині.

Дипломат розповів, що розглядати документи і виносити рішення щодо надання віз відбуватиметься довше 10 днів, але скільки точно займе цей процес наразі незрозуміло, адже враховуючи те, що шукачами візи є громадяни держави-агресора, тут буде здійснюватися більш щільна перевірка, тому термін розгляду візи буде довшим.

Ніколенко наголосив, що рішення про візовий режим покликане гарантувати національну безпеку, тому до аплікантів застосовуватимуть посилену перевірку.