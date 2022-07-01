З 1 липня на кордоні почало діяти рішення уряду України про припинення безвізових поїздок для росіян.

Про це повідомив очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко у Facebook.

За словами голови Державної прикордонної служби, подорожі без візи є великою перевагою для громадян розвинутих демократичних країн, які не вбивають мирних людей. Проте Росія та її громадяни не мають ніякого відношення до цієї категорії.

“Недоімперія розв’язала криваву війну, окуповує українські території, руйнує інфраструктуру наших міст, грабує, ґвалтує та вбиває наших громадян! Росіяни, які вчиняють усі ці звірства проти нашої держави, зробили все, щоб цивілізований світ сприймав їх як агресорів. І агресорів ми будемо нищити не лише на полі бою”, – зазначив Сергій Дейнеко.

Також він додав, що візовий режим дозволить посилити безпеку України. Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь.

Сергій Дейнеко наголосив на тому, що отримання візи не гарантує безперешкодний в’їзд до України. Адже власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. І прикордонники обов’язково їх перевірятимуть. А за наявності обґрунтованих підстав, візу буде скасовано на місці!

Нагадаємо, що 17 червня президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження візового режиму для громадян Російської Федерації. Тоді він заявив, що згідно з запланованим рішенням українського уряду, візовий режим для громадян РФ почне діяти уже з 1 липня 2022 року. Того ж дня Кабінет міністрів України запровадив візовий режим для росіян.