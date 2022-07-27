Держсекретар США Ентоні Блінкен має намір поговорити з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим вперше після початку повномасштабної війни в Україні більше ніж п'ять місяців тому.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Перший дипломат США заявив у середу, що очікує на телефонну розмову зі своїм російським колегою цього тижня, щоб обговорити “суттєву пропозицію”, представлену Москві декілька тижнів тому, щоб спробувати звільнити двох неправомірно затриманих американців — Пола Велана та Брітні Ґрінер.

Він також планує обговорити нещодавно підписану угоду про транзит українського зерна через Чорне море.

Виступаючи на пресконференції в Держдепартаменті, Блінкен заявив, що не буде вести переговори щодо української ситуації під час телефонної розмови з Лавровим, наголосивши, що вони “не обговорюватимуть Україну без України”.

Раніше у CNN повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала обміняти російського торговця зброєю Віктора Бута, який відбуває 25-річний тюремний термін у Штатах, на затриманих у РФ американців.

Уряд США тривалий час чинив опір обміну, зазначаючи, що він лише стимулює країни затримувати американців, щоб їх можна було використовувати як козир. Прихильники обміну ставлять під сумнів ці побоювання та стверджують, що важливіше, аби американці повернулись додому.