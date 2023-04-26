Про це йдеться в матеріалі CNN.
Один із авторів дослідження Ці Сунь заявив, що опираючись на результати дослідження, він поставив би чорну каву, несолодкий чай і просту воду вище, ніж нежирне молоко, фруктовий сік або напої зі штучними підсолоджувачами. Підсолоджені цукром напої, такі як кола, фруктові соки з високим вмістом цукру та незбиране молоко з високим вмістом насичених жирів, належать до “відомих факторів ризику розвитку діабету 2 типу та передчасних серцево-судинних захворювань”.
Як повідомляється, автори дослідження проаналізували дані про раціон 15 500 дорослих, у яких раніше діагностували діабет 2 типу. 75% учасників були жінками, середній вік яких складав 61 рік.
Протягом 18 років кожні два-чотири роки учасники дослідження відповідали на запитання про споживання восьми різних напоїв: штучно підсолоджених напоїв, кави, фруктових соків, знежиреного та незбираного молока, простої води, чаю та підсолоджених напоїв.
Серед підсолоджених цукром напоїв – газовані напої з кофеїном, газовані напої без кофеїну, фруктові пунші, лимонади та інші фруктові напої. Високим рівнем споживання вважалося вживання більше одного подібного напою на день, низьким – менше одного напою на місяць.
Щодо споживання кави високим вважалося чотири і більше чашок на день; чаю – двох чашок; води – п’ять склянок на день; знежиреного молока – дві склянки на день. Низьке споживання – менше однієї чашки чи склянки на місяць.
Відтак, згідно з результатами аналізу, для учасників, які вживали найбільше солодких напоїв, ризик передчасної смерті від усіх причин був на 20% вищим, ніж для тих, хто пив мало. Смертність від серцево-судинних захворювань була вищою на 29%. Ризик передчасної смерті зростав на 8% від кожної додаткової чашки на день.
Як пояснили дослідники, споживання великої кількості кави, чаю, води та нежирного молока навпаки було пов’язане з нижчою смертністю порівняно з вживанням невеликої кількості. Для учасників, які пили більше кави, ризик передчасної смерті був на 26% нижчим, чаю – 21%, води – 23%, нежирного молока – 12%.
Додамо, що згідно з даними за 2018 рік, споживання занадто малої кількості цільнозернових продуктів і занадто багато оброблених злаків й м’яса призводять до підвищення ризику діабету 2 типу. Тенденція спостерігається по всьому світу.
- Згідно з новим дослідженням, вживання більшої кількості продуктів, які пройшли велику кількість обробок, підвищує ризик розвитку раку. Особливо, раку яєчників. Вчені вивчили перебіг захворювання у понад 197 000 людей зі Сполученого Королівства, більшість з яких були жінками.
- Згідно з аналізом нових досліджень, дотримання середземноморської дієти може знизити ризик серцево-судинних захворювань та смертей серед жінок майже на 25%.