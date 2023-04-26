Фахівці Національного інституту серця, легенів та крові США та Школи громадської охорони здоров'я Чана встановили, що вживання кави, чаю та звичайної води знижує ризик передчасної смерті для людей, які страждають від діабету 2 типу, на 25%.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Один із авторів дослідження Ці Сунь заявив, що опираючись на результати дослідження, він поставив би чорну каву, несолодкий чай і просту воду вище, ніж нежирне молоко, фруктовий сік або напої зі штучними підсолоджувачами. Підсолоджені цукром напої, такі як кола, фруктові соки з високим вмістом цукру та незбиране молоко з високим вмістом насичених жирів, належать до “відомих факторів ризику розвитку діабету 2 типу та передчасних серцево-судинних захворювань”.

Як повідомляється, автори дослідження проаналізували дані про раціон 15 500 дорослих, у яких раніше діагностували діабет 2 типу. 75% учасників були жінками, середній вік яких складав 61 рік.

Протягом 18 років кожні два-чотири роки учасники дослідження відповідали на запитання про споживання восьми різних напоїв: штучно підсолоджених напоїв, кави, фруктових соків, знежиреного та незбираного молока, простої води, чаю та підсолоджених напоїв.

Серед підсолоджених цукром напоїв – газовані напої з кофеїном, газовані напої без кофеїну, фруктові пунші, лимонади та інші фруктові напої. Високим рівнем споживання вважалося вживання більше одного подібного напою на день, низьким – менше одного напою на місяць.

Щодо споживання кави високим вважалося чотири і більше чашок на день; чаю – двох чашок; води – п’ять склянок на день; знежиреного молока – дві склянки на день. Низьке споживання – менше однієї чашки чи склянки на місяць.

Відтак, згідно з результатами аналізу, для учасників, які вживали найбільше солодких напоїв, ризик передчасної смерті від усіх причин був на 20% вищим, ніж для тих, хто пив мало. Смертність від серцево-судинних захворювань була вищою на 29%. Ризик передчасної смерті зростав на 8% від кожної додаткової чашки на день.

Як пояснили дослідники, споживання великої кількості кави, чаю, води та нежирного молока навпаки було пов’язане з нижчою смертністю порівняно з вживанням невеликої кількості. Для учасників, які пили більше кави, ризик передчасної смерті був на 26% нижчим, чаю – 21%, води – 23%, нежирного молока – 12%.

Додамо, що згідно з даними за 2018 рік, споживання занадто малої кількості цільнозернових продуктів і занадто багато оброблених злаків й м’яса призводять до підвищення ризику діабету 2 типу. Тенденція спостерігається по всьому світу.