У лютому зростання ділової активності у єврозоні та Великій Британії відбувалось швидше, ніж очікувалося, що стало поштовхом для світової економіки та новою ознакою стійкості регіону, оскільки розпочинається другий рік війни Росії проти України.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Дані вказують на зниження інфляції, у той час, як заводи в єврозоні повідомляють, що витрати зростали найповільніше з вересня 2020 року.

Зростання цін на енергоносії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року сповільнило економіку Європи у 2022 році. Проте м’яка зима допомогла домогосподарствам і підприємствам скоротити споживання енергії, сприяючи падінню цін на енергоносії з літніх максимумів.

21 лютого у Європейському Союзі заявили, що споживання природного газу з серпня 2022 року по січень 2023 року знизилося в середньому на 19,3%.

Впевненість домогосподарств і бізнесу в регіоні відновилася, оскільки виявилося, що Європа не скотиться в глибоку рецесію, про яку попереджали багато економістів після того, як Росія скоротила постачання природного газу в середині 2022 року.

S&P Global заявило, що його зведений індекс виробництва для єврозони становив у лютому 52,3, що свідчить про швидші темпи зростання, проти січневого 50,3. Значення вище 50 вказує на розширення, тоді як значення нижче цього рівня вказує на скорочення. Економісти, опитані The Wall Street Journal минулого тижня, очікували значно меншого зростання до 50,5.

Посилення зростання в єврозоні було зумовлене домінуючим сектором послуг, і особливо відновленням туризму і рекреаційною діяльністю, які найбільше постраждали від обмежень через поширення вірусу Covid-19. У Великій Британії компанії, що надають бізнес-послуги, також повідомили про посилену активність.

Деякі заводи також отримали вигоду від удосконалення ланцюжків постачання і змогли виконати більшу кількість замовлень, які накопичилися.

Стійкість Європи є благом для урядів регіону, які зараз зіштовхуються з меншими запозиченнями, ніж спочатку планувалося, коли вони запровадили заходи для підтримки домогосподарств і підприємств, які зіткнулися з різко вищими витратами на енергію.

21 лютого статистичне управління Великої Британії повідомило профіцит бюджету уряду в розмірі 5,4 мільярда фунтів стерлінгів у січні, що еквівалентно 6,5 мільярда доларів США, завдяки більшим надходженням від податку на прибуток. Як і в інших частинах Європи, безробіття у Великій Британії залишається низьким, тоді як зарплата зростає швидше, ніж зазвичай протягом минулих десятиліть, хоча й досі не настільки швидко, ніж споживчі ціни. Міністерство фінансів Німеччини заявило, що податкові надходження в січні зросли порівняно з роком раніше.

У Японії також спостерігалися певні ознаки відновлення, оскільки зростання рівня міжнародного туризму після зняття обмежень, пов’язаних із COVID-19, сприяло активізації діяльності в секторі послуг, хоча заводи продовжували повідомляти про зниження експортних замовлень.