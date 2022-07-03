Колишній фінансовий керівник, який керує веб-сайтами, що пропагують ультраправі погляди, Чарльз Баусман, записав кадри під час штурму будівлі Капітолія для російського телепродюсера. Невдовзі він утік до Москви як "політичний біженець".

Про це йдеться у матеріалі Майка Макінтайра для The New York Times.

На відеозаписі служби безпеки від 6 січня легко не помітити худорлявого чоловіка в червоному капелюсі, який проникає в будівлю, щоб зробити запис на свій телефон.

Вже протягом 24 годин після штурму Чарльз Баусман передав свої записи та коментарі російському телепродюсеру для пропагандистського відео. Потім він переїхав до Москви, де нещодавно звинуватив американські ЗМІ в прикритті неонацистів в Україні, виступаючи на ультраправій телевізійній мережі, що належить підсанкційному олігарху.

“Ми повинні розуміти, що на Заході ми вже перебуваємо в ситуації повної брехні”, – зазначив Баусман російським глядачам.

Для Баусмана — американського випускника Академії Філліпса Ексетера та Уесліанського університету, який вільно розмовляє російською — це був останній розділ у дивній одіссеї. Колись фінансовий керівник, який голосував за президента Барака Обаму, у 2014 році він став публічним критиком лівих і Сполучених Штатів, якого підтримували російські державні організації через запрошення виступити на телебаченні та нагороди.

Центральним моментом його трансформації стала серія веб-сайтів, що він створив, які просувають антиамериканські, проросійські теми, а також расистські та гомофобні повідомлення. Деякі з його публікацій зібрали мільйони переглядів, а його 5000-слівний текст про “єврейську проблему” був схвалений антисемітами в усьому світі та перекладений кількома мовами.

Шлях Баусмана якось простежує ширшу зміну політичних правих, які сприймають дезінформацію та симпатії до РФ, водночас толеруючи все більш сміливий білий націоналізм. Зі свого боку, Кремль намагався залицятися до консерваторів у Сполучених Штатах і сіяти розбрат через мережу експатів, колабораціоністів і шпигунів.

Особи, котрі писали для веб-сайтів пана Баусмана або рекламували його роботу, потрапили під пильну увагу американської розвідки, а засновнику проросійського форуму, який прийняв його та інших, у березні було звинувачено в тому, що він є незареєстрованим агентом Москви.

Баусман спочатку отримав певну популярність як апологет РФ, але цими роками знизив свій авторитет, оскільки дотримувався більш крайніх поглядів. І все ж він, подібно до Зеліга, використовував культурні та політичні спалахи, “стрибаючи” від справи до справи.

Після того, як він став гучним захисником вторгнення РФ в Крим у 2014 році, він став відвертим прихильником Трампа. Зі зростанням білого націоналізму він кинувся на його просування, переїхав у сільську Пенсільванію та приймав неонацистів у своїй власності. Окрім цього, він приєднався до протестів республіканців проти коронавірусних обмежень і виборів 2020 року, та знову з’явився в російських ЗМІ, еритикуючи реакцію Заходу на війну в Україні.

Впливовий олігарх, якого Сполучені Штати звинувачують у ймовірному порушенні санкцій, Костянтин Малофєєв, зазначив, що попросив Баусмана виступити на його телевізійній мережі, оскільки той був одним із небагатьох російськомовних американців, які бажали це зробити.

“Кого ще запросити?” – визнав Малофєєв.

Водночас 58-річний Баусман не відповів на численні запити про коментарі. Проти нього не було висунуто жодних звинувачень у зв’язку з подіями 6 січня, хоча він з’являється всередині Капітолію у відеороликах, представлених у судових справах проти інших. Щобільше, коли російський телеведучий назвав його “учасником” штурму, Баусман перебив його, зауваживши, що цей опис може створити для нього проблеми, і що він журналіст.

Натомість в інших випадках він описував себе по-іншому. Виступаючи в подкасті білих націоналістів у квітні, в якому він атакував критиків РФ як “злісних педофілів-глобалістів”, які контролюють “поневолений Захід”, він пояснив, чому повернувся до Москви, зазначивши, що там він “політичний біженець”.

Коннектикут – Москва

Президент РФ Володимир Путін щойно вдерся до Криму в 2014 році, коли Баусман наголосив, що у нього є ідея: він створив би альтернативне джерело новин, щоб протистояти тому, що він назвав “неточним, неповним і нереалістично негативним уявленням про РФ” в західних ЗМІ.

Веб-сайт Russia Insider був орієнтований на англомовну аудиторію та пропонував такі історії, як “Путін Обамі: ви перетворюєте США на безбожну каналізацію” та “В Україні триває антихристиянський погром”. Контент часто збирався з інших проросійських джерел, зокрема RT, фінансованої Кремлем телевізійної мережі.

Роль онлайн-агітатора не була очевидною для Баусмана, який виріс у багатому передмісті Грінвіча, штат Коннектикут, відвідував підготовчу школу, здобув ступінь історії у Весліанському університеті та вивчав бізнес у Колумбійському університеті. Його досвід спілкування з РФ сягає його дитинства, коли його батько працював керівником московського бюро Associated Press.

Закінчивши коледж наприкінці 1980-х років, він повернувся до РФ та за допомогою зв’язків свого батька недовго працював на NBC News. Але коли Радянський Союз розпався, Баусман знайшов нову роль: багатомовний помічник для підприємців, які намагаються заробити на економіці, що розвивається.

Колишній кореспондент Wall Street Journal А. Крейг Копетас, який написав книгу про пострадянський бізнес, пояснив, що Баусман працював з росіянами, які “були попередниками олігархів”.

“Чарлі чудово розмовляє російською, тому він був цінним надбанням — був схожий на молодого американського московського принца”, – зазначив він.

Проте, перший успіх Баусмана не тривав довго. У його резюме є прогалини, а судові документи США показують, що він подав заяву про банкрутство в 1999 році.

Колишній діловий партнер згадав, як батько Баусмана благав людей “допомогти синові” в його кар’єрі. Ця особа — одна з кількох, хто не захотів розголошувати своє ім’я через зв’язки Баусмана з екстремістами — описав його як “просто цього втраченого хлопця”, який, здавалося, бореться професійно, попри вражаючу кваліфікацію. Він працював у ряді російських приватних інвестицій, ніколи не залишаючись на жодній посаді довше кількох років.

Остання робота Баусмана була в інвестора агробізнесу AVG Capital Partners. Презентація компанії 2012 року, в якій він вказувався як директор зі зв’язків з інвесторами, хвалилася “міцними партнерськими стосунками” з російською владою та містила фотографію Путіна.

Точний час переходу Баусмана на посаду пропагандиста невідомий, але два профілі в російській соцмережі VK дають підказку. Перша, з 2011 року, — це скупа сторінка, на якій зображений в’ялий Баусман у костюмі та посилання на групу, яка цікавиться тенісом.

На другому профілі, зробленому через два роки, він виглядає засмаглим і впевненим у сорочці з відкритим коміром. Групи ВК, до яких він приєднався, були вражаюче радикальними, зокрема з войовничою російською православною сектою та іншою під назвою “Інтернет-міліція”, мета якої повторювала те, що незабаром стане центром уваги Баусмана: “захищати наше рідне інформаційне поле” від американських нападів.

Зв’язки з олігархами

Публічно Баусман звернувся до краудфандингу, щоб заплатити за Russia Insider. Однак за лаштунками він підтримував контакт із пропагандистом православної націоналістичної пропаганди Малофєєвим.

Оприлюднені у 2014 році електронні листи показали, що Баусман листувався з колегою Малофєєва, вказуючи, що “ми опублікували вашу інформацію про Сербію” та просив гроші. В електронному листі Малофєєву його колега похвалив сайт Баусмана як “проросійський” і зазначив, що він “хоче співпрацювати”.

У той час Малофєєв підтримував інший медіа-проєкт зі схожою метою: Tsargrad TV, який він створив разом із колишнім співробітником Fox News Джоном Ганіком. Цього року Сполучені Штати висунули обвинувачення як Ганіку, так і Малофєєву в порушенні санкцій, запроваджених у 2014 році.

В інтерв’ю Малофєєв наголосив, що Баусман “виконав чудову роботу і що він дуже смілива людина”, але він заперечував, що вони мали “фінансові стосунки”.

Баусман також завжди говорив, що не отримав підтримки від російської влади. Але немає жодних сумнівів, що його становленню як американського продавця прокремлівських поглядів значною мірою сприяли організації, контрольовані або пов’язані з російською державою.

Після того, як Russia Insider вийшов у прямий етер, Баусман почав з’являтися на RT та інших російських ЗМІ, а команда новин великого державного телеканалу поїхала до будинку його батьків у Коннектикуті, щоб зняти, як він обговорює свій новий веб-сайт. У Facebook він похвалився, що “наш трафік вибухнув після того, як матеріал вийшов в етер”.

Його запросили приєднатися до панельних дискусій в іншому державному виданні, у 2016 році він отримав нагороду імені проросійського журналіста, убитого в Україні, і виступив на спонсорованій Кремлем молодіжній конференції в щойно захопленому Криму. Він давав інтерв’ю православним діячам РФ, схвально відгукуючись про Малофєєва.

У квітні 2016 року роботу Баусмана рекламував російський веб-сайт РІА ФАН, який пов’язували з Євгеном Пригожиним, олігархом, якого звинуватив спецпрокурор Роберт С. Мюллер. Веб-сайт спочатку поділився адресою з Агентством інтернет-досліджень, російською урядовою “фабрикою тролів”, звинуваченою у використанні фейкових акаунтів у соціальних мережах та онлайн-пропаганді для зриву президентських виборів у США 2016 року.

Російські аналітики, які стежили за роботою Баусмана, зазначили, що вона має ознаки проєкту дезінформації. Старша наукова співробітниця Центру аналізу європейської політики Ольга Лаутман, яка досліджує російські пропагандистські кампанії, зауважила, що його повідомлення бездоганно злилися з повідомленнями уряду Путіна.

“Першою метою його видання було заплутати правду в американських колах про Крим. І потім ви бачите, як його та інші канали перепрофільовані для підтримки кремлівського наративу про Сирію, а потім про вибори в США 2016 року. Схоже — це класична операція російського впливу”, – пояснила вона.

Жорсткий поворот направо

Після перемоги Дональда Дж. Трампа на президентських виборах у 2016 році ЗМІ Баусмана почали пропагувати більш екстремальні погляди. У святковій публікації після виборів він вразив войовничу струну, яка шокувала старих друзів.

“Обрання Трампа, мабуть, схоже на те, як Лютер прибиває свої тези до дверей, але тепер демони прокинулися, і вони знають, що повинні битися або бути вбитими, і, як і в 16 столітті, вони не підуть спокійно. І буде кров. Будемо сподіватися, що це образне, цифрове, а не справжнє, червоне, гаряче, липке”, – написав він.

Поворотним моментом став січень 2018 року, коли Баусман опублікував розлогу полеміку “Настав час скинути табу щодо євреїв”, яка була водночас антисемітським маніфестом і закликом до дії для альтернативних правих.

“Докази свідчать про те, що більша частина людського підприємництва, яким домінують і формуються євреї, є бездонною ямою проблем з особливою схильністю до брехливості та цинізму, ворожістю до християнства та християнських цінностей, а в геополітиці — явною жадобою крові”, — зазначив він.

Його вітали білі націоналістичні діячі, такі як Річард Спенсер, який назвав це “головною подією”.

За межами крайніх правих антисемітизм Баусманом широко засуджувався. Так, державний департамент США зазначив про це в доповіді про проблеми з правами людини в РФ, і ця критика викликала заперечення RT .

Після смерті в серпні 2018 року його матері, яка залишила маєток, оцінений приблизно в 2,6 мільйона доларів, Баусман купив дві нерухомості в Ланкастері, штат Пенсільванія, звідки його сім’я походить корінням.

Його старша сестра, Мері-Фред Баусман-Уоткінс, минулого року сказала, що у її брата “завжди не вистачало грошей” і що їхні батьки часто допомагали йому, згідно з Southern Poverty Law Center, який зібрав кілька звітів про його діяльність. Баусман-Воткінс померла в травні.

“Вони фінансували все його життя, а потім він успадкував їхні гроші, коли вони померли, і вони все ще фінансують його життя”, – пояснила вона.

Повстання

Живучи в Ланкастері зі своєю російською дружиною та двома маленькими дочками, Баусман звернув увагу на два нові веб-сайти, присвячені в основному білому націоналістичному контенту. Серед заголовків: “Насильство над темношкірими поза контролем” і “Єврейські інтелектуали закликають геїв до статевих актів на очах у дітей”.

Баусман приховав своє право власності на один із цих сайтів, Національне правосуддя, через приватну реєстрацію, що The New York Times підтвердила, переглянувши дані, виточені минулого року з Epik, служби веб-хостингу, яку віддають перевагу ультраправі. Сайт має таку саму назву, що й біла націоналістична організація, і містить дописи одного з її лідерів, хоча, за словами її голови Майкла Пейновича, це не офіційний сайт групи.

В інтерв’ю пан Пейнович заявив, що Баусман приймав членів партії у своїй садибі на установчу зустріч у 2020 році (велика подія , про яку вперше повідомило місцеве інформаційне видання LancasterOnline). Але згодом, за його словами, його група “пішла нашим власним шляхом”, оскільки не погоджувалася з захопленням Баусмана підтримкою Трампа.

Згідно з фотографіями в соціальних мережах, за три дні до 6 січня 2021 року Баусман дозволив Роду Залізних Міністерств, релігійній секті, присвяченій зброї, яку очолює син преподобного Сан Мен Муна, зустрітися у його власності. Члени секти брали активну участь у мітингах “Зупиніть крадіжки”, деякі з яких також були в Капітолії 6 січня.

У Facebook Баусман опублікував заклик їхати до Вашингтона, щоб “підтримати Трампа”. У різні моменти бунту Баусмана можна побачити всередині Капітолію, який часто використовує свій телефон, щоб зробити записи заворушень.

Після цього він повернувся в Ланкастер і дав велике інтерв’ю про повстання для Аркадія Мамонтова, російського телеведучого, відомого яскравими прокремлівськими пропагандистськими матеріалами. Відео також включало кадри Баусмана біля свого будинку, які, здається, були зняті місяцями раніше. На прохання про коментар Мамонтов не відповів.

У відео Баусман припустив без доказів, що федеральні агенти спровокували насильство в Капітолії, щоб “дискредитувати Трампа”, і намалював антиутопічну, конспірологічну картину американського суспільства. Цю тему він переніс у нещодавні виступи Малофєєва на телебаченні, в яких він звинуватив західні ЗМІ у брехні щодо вторгнення РФ в Україну.

Невідомо, коли Баусман покинув США, але він був у Москві в день інавгурації президента Байдена. В інтерв’ю для білих націоналістів, яке він дав у квітні з РФ, він зауважив, що з тих пір не повертався додому.

Коли ведучий запитав, чи є він досі шанувальником Трампа, Баусман відповів, що ні, а потім зі сміхом додав, що є одна річ, яка може відновити його лояльність.

“Коли він пробачить мене за 6 січня”, — зазначив він.

Довідка. Штурм Капітолію США — насильницькі протести, що пройшли 6 січня у Вашингтоні (округ Колумбія), організовані групою прихильників президента США Дональда Трампа, метою яких було змінити результати президентських виборів 2020 року. Учасники протестів захопили будівлю Капітолію США, що призвело до загибелі п’яти людей та змусило членів Конгресу США тимчасово евакуюватися, однак зрештою не завадило сертифікації результатів виборів.

Довідка. Майк Макінтайр — журналіст-розслідувач. Він отримав Пулітцерівську премію за репортажі про російське втручання у президентські вибори 2016 року, а також докладно писав про фінансування кампанії, насильство з використанням зброї та корупцію в студентському спорті.