Київська міська державна адміністрація повідомила, що вже з 1 квітня в українській столиці відновлять продаж алкоголю. Щоправда, окремі обмеження все ж будуть діяти.

Про це повідомили у КМДА.

Купити алкоголь можна буде як у магазинах, так і у закладах сфери обслуговування.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, продаж алкогольних напоїв буде здійснюватись в обмежений проміжок часу.

Так, купити алкоголь можна буде лише з 11:00 до 16:00. Відповідно, у всі інші години й надалі діятиме так званий “сухий закон”.