Про це повідомили у КМДА.
Купити алкоголь можна буде як у магазинах, так і у закладах сфери обслуговування.
За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, продаж алкогольних напоїв буде здійснюватись в обмежений проміжок часу.
Так, купити алкоголь можна буде лише з 11:00 до 16:00. Відповідно, у всі інші години й надалі діятиме так званий “сухий закон”.
- Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що школи в українській столиці відновлять роботу в режимі онлайн вже з 28 березня.
Відомо, що з початку повномасштабного російського вторгнення кияни шукають прихисток у різноманітних місцях. Хтось ночує у бомбосховищах, підвалах тощо.
- Водночас є ті, хто обрав для себе укриттям Київський метрополітен.
- Раніше повідомлялось, що на тлі бомбардувань та ракетних обстрілів Києва містяни встановлюють у столиці захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини. Наприклад, кияни зробили додатковий захист для пам’ятника Петру Сагайдачному та Княгині Ользі.