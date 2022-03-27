Мер Києва Віталій Кличко заявив, що школи в українській столиці відновлять роботу в режимі онлайн вже з 28 березня.

Про це Віталій Кличко повідомив у Facebook.

“З понеділка у столиці відновиться навчальний процес — в онлайн-форматі. Він буде більш адаптованим до сучасних умов, із використанням різних освітніх платформ для учнів”, – зазначив Кличко.

Очільник міста наголосив, що сьогодні важливо, щоб Київ жив і працював навіть за такого суворого воєнного стану.

“Росіяни намагаються залякати нас. Це не вийде! Ми не здамося!”, – зауважив мер міста.

Він також додав, що у Києві поступово відновлює роботу приватний бізнес. Зокрема, відчиняються знову продуктові магазини, кав’ярні, перукарні, СТО.