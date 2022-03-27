Про це Віталій Кличко повідомив у Facebook.
“З понеділка у столиці відновиться навчальний процес — в онлайн-форматі. Він буде більш адаптованим до сучасних умов, із використанням різних освітніх платформ для учнів”, – зазначив Кличко.
Очільник міста наголосив, що сьогодні важливо, щоб Київ жив і працював навіть за такого суворого воєнного стану.
“Росіяни намагаються залякати нас. Це не вийде! Ми не здамося!”, – зауважив мер міста.
Він також додав, що у Києві поступово відновлює роботу приватний бізнес. Зокрема, відчиняються знову продуктові магазини, кав’ярні, перукарні, СТО.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що війська РФ роблять усе, аби українці уникали російської мови. Він заявив, що така ситуація штучно створена окупантами.
- Станом на 24 березня якість повітря у Києві незадовільна на обох берегах. Столиця опинилася на 10 сходинці рейтингу міст з найбруднішим повітрям.
- Раніше перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник повідомив про чергові обстріли української столиці російськими окупантами.
- Попередньо мер Києва Віталій Клички опублікував відео, на якому показав гранули з російських бомб, скинутих на українські міста. Така шрапнель може розлітатися на 500 метрів від епіцентру вибуху.