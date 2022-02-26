Збірна Польщі з футболу відмовилася грати з російською командою в матчах плей-оф Чемпіонату Світу. На таку заяву відповів президент Польщі Анджей Дуда.

Про це повідомив президент футбольного союзу Польщі Цезарій Кулеша у Twitter.

Через загострення агресії Російської Федерації щодо України збірна Польщі не має наміру грати матч плей-оф проти Росії. Це єдине правильне рішення”, – написав Цезарій Кулеша.

У коментарях його рішення підтримав Анджей Дуда, зазначивши, що “з бандитами не грають”.

І правильно, пане президенте [футбольного союзу]. З бандитами не грають», – наголосив Дуда.

Наразі у Польщі домовляються з федераціями Швеції та Чехії, аби донести таку позицію до FIFA.