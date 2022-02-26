Про це повідомив президент футбольного союзу Польщі Цезарій Кулеша у Twitter.
Через загострення агресії Російської Федерації щодо України збірна Польщі не має наміру грати матч плей-оф проти Росії. Це єдине правильне рішення”, – написав Цезарій Кулеша.
У коментарях його рішення підтримав Анджей Дуда, зазначивши, що “з бандитами не грають”.
І правильно, пане президенте [футбольного союзу]. З бандитами не грають», – наголосив Дуда.
Наразі у Польщі домовляються з федераціями Швеції та Чехії, аби донести таку позицію до FIFA.
Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami 🇸🇪 i 🇨🇿, aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko.
— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022
- Нагадаємо, що 25 лютого колона з боєприпасами від Польщі прибула до України.
- Того ж дня Європейський Союз оголосив про нові санкції проти Росії. Вони будуть спрямовані на фінансовий, енергетичний та транспортний сектори країни, візову політику, а також включати експортний контроль та заборони експортного фінансування.
- Також Кіпр зголосився відключити Росію від платіжної мережі з високим рівнем безпеки SWIFT, яка об’єднує тисячі фінансових установ у світі. Раніше держава виступала проти.