Катерина Поліщук вже тривалий час знаходиться в російському полоні. Нещодавно російські пропагандисти записали перше відео з допитом "Пташки", котра вийшла з території заводу "Азовсталь" з іншими військовослужбовцями. Дівчина наголосила, що на війні хотіла бути максимально корисною, тому стала медикинею.

Відео з росЗМІ опублікував військовий Максим Жорін.

Жорін наголосив, що дівчина, котра вже чотири місяці знаходиться у полоні, тримається дуже гідно. Росіяни називають її “снайперкою”, Катерина відповідає їм українською.

З 2021 року Поліщук служить парамедикинею у “Госпітальєрах”. У перший день повномасштабної війни вона поїхала до Маріуполя. Після того, як російські війська розбомбили шпиталь, допомагала гарнізону “Азовсталі”.

Після важких боїв за місто, медикиня разом з іншими військовослужбовцями вийшла з території заводу “Азовсталь”. Після того, про її долю не було нічого відомо, аж доки на російському каналі не з’явилось відеоінтерв’ю з полоненою.

Дівчина зазначила, що вважала за необхідне бути найбільш корисною на фронті, тому обрала посаду медика.

Відповідаючи на запитання, чи шкодує вона про щось, Поліщук відповіла, що “за нецензурні висловлювання” на одному з відео.

Також медикиня запевнила, що у разі наявності вибору, знову б поїхала у Маріуполь.