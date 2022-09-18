Відео з росЗМІ опублікував військовий Максим Жорін.
Жорін наголосив, що дівчина, котра вже чотири місяці знаходиться у полоні, тримається дуже гідно. Росіяни називають її “снайперкою”, Катерина відповідає їм українською.
З 2021 року Поліщук служить парамедикинею у “Госпітальєрах”. У перший день повномасштабної війни вона поїхала до Маріуполя. Після того, як російські війська розбомбили шпиталь, допомагала гарнізону “Азовсталі”.
Після важких боїв за місто, медикиня разом з іншими військовослужбовцями вийшла з території заводу “Азовсталь”. Після того, про її долю не було нічого відомо, аж доки на російському каналі не з’явилось відеоінтерв’ю з полоненою.
Дівчина зазначила, що вважала за необхідне бути найбільш корисною на фронті, тому обрала посаду медика.
Відповідаючи на запитання, чи шкодує вона про щось, Поліщук відповіла, що “за нецензурні висловлювання” на одному з відео.
Також медикиня запевнила, що у разі наявності вибору, знову б поїхала у Маріуполь.
- Пані Світлана, мати 21-річної волонтерки та парамедика “Пташки” Катерини, розповіла, що з перших днів знала, що її донька перебуває на “Азовсталі”. Попри червоний диплом Тернопільського мистецького коледжу ім. Соломії Крушельницької дівчина обрала для себе інший шлях.
- Вночі 5 травня на своїй сторінці у Facebook захисник Маріуполя під іменем Nik Mark опублікував відео, яка у підземеллях “Азовсталі” – третього металургійного підприємства України, бійці гуртом виконують повстанські пісні “Зродились ми великої години” та “Батько наш Бандера”. Зокрема заспівує композиції захисниця Катерина – 21-річна дівчина.
- Дружина одного з захисників Маріуполя, які вийшли з “Азовсталі”, заявила про телефонні погрози з боку росіян.