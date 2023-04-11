Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, фонд запрацює вже з 1 січня 2024 року, тож зараз Мінінфраструктури працює над розробкою порядку його функціонування.
Передбачено, що кошти фонду будуть спрямовані на:
- заходи та державні цільові програми енергоефективності;
- здешевлення зобов’язань за кредитними та лізинговими договорами, укладеними для реалізації енергоефективних заходів, впровадження енергосервісу;
- виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою на реалізацію таких програм;
- збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю.
“У 2021 році було ухвалено Національний план дій з енергоефективності до 2030 року. Виконання положень плану потребувало визначення сталих фінансових джерел досягнення цілей і виконання заходів. Сьогодні це питання стало ще більш актуальним з огляду на необхідність реалізації проєктів відбудови, які неможливі без урахування принципів енергоефективності”, – пояснив Олександр Кубраков.
Він також додав, що саме на це і будуть спрямовані кошти новоствореного фонду. Зокрема, мовиться про виконання програм, які мають підвищити енергоефективність домогосподарств, комунальних підприємств, громадських будівель, мікро-, малого та середнього бізнесу. Ще один напрямок – впровадження енергосервісу та розвиток децентралізованих систем виробництва та зберігання енергії.
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