Про це у Facebook повідомила директорка з комунікацій у System Capital Management Наталія Ємченко.
За її словами, зупинка оновлення онлайн-медіа – це “вимушений крок з боку інвестиційної групи SCM”.
Варто зауважити, що після опівночі всі телеканали, які входять до “Медіа Група Україна” – а це, зокрема, “Україна”, “Україна 24”, НЛО TV, “Індиго TV”, “Футбол 1/2/3” та інші – транслюють в етері національний телемарафон.
Окрім цього, такі сайти як “Сьогодні”, “Україна 24”, “НЛО TV” та сайти телеканалів “Футбол” також не оновлюються. Останній допис на ресурсах – заява Ріната Ахметова про вихід SCM з медіабізнесу.
Додамо, що за словами Наталії Ємченко, SCM передасть виключно державні ліцензії на мовлення, які, власне, і були видані “Медіа Група України” державою.
Жодні інші активи – зокрема бренди та бібліотеки – віддавати державі не будуть.
“Про передачу активів нема ані слова і в заяві Ахметова, жодного. Як далі держава буде розпоряджатися цими ліцензіями – ми не знаємо. Можливо, вирішить видати їх комусь, можливо – ні”, – написала Ємченко.
Напередодні український бізнесмен Рінат Ахметов заявив про рішення інвестиційної компанії SCM вийти з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні. Також припиняється діяльність онлайн-медіа МГУ.
Рішення продиктоване набранням чинності законом “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.
- Нагадаємо, 5 листопада 2021 року голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 5599 “про олігархів”.
- Тоді ж Володимир Зеленський невідкладно підписав законопроєкт № 5599 (так званий закон про олігархів).
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що процес деолігархізації тільки розпочався.