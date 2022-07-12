З 00:00 12 липня всі телеканали та онлайн-інтернет видання, які входять до "Медіа Група Україна", припинили оновлення. Це сталось після заяви бізнесмена Ріната Ахметова про вихід інвестиційної групи SCM з "Медіа Група Україна".

Про це у Facebook повідомила директорка з комунікацій у System Capital Management Наталія Ємченко.

За її словами, зупинка оновлення онлайн-медіа – це “вимушений крок з боку інвестиційної групи SCM”.

Варто зауважити, що після опівночі всі телеканали, які входять до “Медіа Група Україна” – а це, зокрема, “Україна”, “Україна 24”, НЛО TV, “Індиго TV”, “Футбол 1/2/3” та інші – транслюють в етері національний телемарафон.

Окрім цього, такі сайти як “Сьогодні”, “Україна 24”, “НЛО TV” та сайти телеканалів “Футбол” також не оновлюються. Останній допис на ресурсах – заява Ріната Ахметова про вихід SCM з медіабізнесу.

Додамо, що за словами Наталії Ємченко, SCM передасть виключно державні ліцензії на мовлення, які, власне, і були видані “Медіа Група України” державою.

Жодні інші активи – зокрема бренди та бібліотеки – віддавати державі не будуть.

“Про передачу активів нема ані слова і в заяві Ахметова, жодного. Як далі держава буде розпоряджатися цими ліцензіями – ми не знаємо. Можливо, вирішить видати їх комусь, можливо – ні”, – написала Ємченко.

Напередодні український бізнесмен Рінат Ахметов заявив про рішення інвестиційної компанії SCM вийти з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні. Також припиняється діяльність онлайн-медіа МГУ.

Рішення продиктоване набранням чинності законом “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.