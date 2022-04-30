Заступниця очільника МВС Мері Акопян повідомила, що за два місяці повномасштабної війни до правоохоронних органів надійшло понад 7000 заяв щодо осіб, які зникли безвісти в Україні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ України.

Мері Акопян, на зустрічі з делегацією Міжнародної комісії з питань безвісти зниклих заявила, що кількість безвісти зниклих в Україні за останні два місяці є “безпрецедентною у сучасній світовій історії”.

Зокрема з 24 лютого 2022 року до правоохоронців надійшло понад 7000 заяв про зникнення людей. Майже половину з них вдалось відшукати, додала Акопян.

Також за два місяці було знайдено майже 2000 тіл загиблих, які отримали статус неопізнаних. Згодом 1282 тіла вдалось опізнати.

У межах кримінальних проваджень на сьогодні призначено 927 експерти ДНК, заявила заступниця голови МВС.