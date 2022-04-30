Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ України.
Мері Акопян, на зустрічі з делегацією Міжнародної комісії з питань безвісти зниклих заявила, що кількість безвісти зниклих в Україні за останні два місяці є “безпрецедентною у сучасній світовій історії”.
Зокрема з 24 лютого 2022 року до правоохоронців надійшло понад 7000 заяв про зникнення людей. Майже половину з них вдалось відшукати, додала Акопян.
Також за два місяці було знайдено майже 2000 тіл загиблих, які отримали статус неопізнаних. Згодом 1282 тіла вдалось опізнати.
У межах кримінальних проваджень на сьогодні призначено 927 експерти ДНК, заявила заступниця голови МВС.
- Нагадаємо, наприкінці березня у Луганській області зник безвісти львівський журналіст Руслан Оруджев. Раніше він вступив до лав Збройних Сил України.
- Також у звільненому від російських окупаційних військ Гостомелі зникли безвісти понад 400 осіб. Дехто з них, як свідчать очевидці, загинув, але їх місцеперебування невідоме.
- Окрім цього міноборони РФ вирішило внести до категорії держтаємниці дані родичів російських солдатів, які були вбиті під час війни проти України.