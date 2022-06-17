Зображення: ДБР

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України, ДБР та іншими правоохоронними органами  було відкрито 399 кримінальних проваджень – за державну зраду (ст. 111 ККУ), за колабораційну діяльність порушено – 127 проваджень (ст. 111-1 ККУ), розпочаті провадження і щодо 4 пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ).

Також 140 фігурантам вже повідомили про підозру, а 79 оголошено в розшук.

Ще 924 особи перевіряють на причетність до колабораційної діяльності.

Наразі до суду за цими статтями передано 4 провадження.

Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

  • Нагадаємо, що українця, котрий коригував ворожий вогонь по Києву, засудили до 8 років позбавлення волі. Чоловіка завербували російські спецслужби ще вісім років тому.
  • Також у Житомирській області затримали російського агента. Він “зливав” інформацію щодо Збройних сил України та планував особисто приєднатися до лав захисників для шпигування.
  • Раніше повідомлялося, що СБУ викрила киянина, котрий працював на РФ. Чоловік створив більше як 20 проросійських інтернет-ЗМІ, де прославляв ідеї “русского мира” та поширював неправдиву інформацію про ЗСУ.