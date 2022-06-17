З 24 лютого 2022 року співробітники ДБР розслідують 530 проваджень щодо зрадників та колаборантів, які вирішили перейти на бік російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України, ДБР та іншими правоохоронними органами було відкрито 399 кримінальних проваджень – за державну зраду (ст. 111 ККУ), за колабораційну діяльність порушено – 127 проваджень (ст. 111-1 ККУ), розпочаті провадження і щодо 4 пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ).

Також 140 фігурантам вже повідомили про підозру, а 79 оголошено в розшук.

Ще 924 особи перевіряють на причетність до колабораційної діяльності.

Наразі до суду за цими статтями передано 4 провадження.

Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.