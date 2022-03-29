Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.
Окрім 144 загиблих дітей, ще 220 отримали різноманітні поранення. Найбільше постраждалих дітей у.
- Київській області – 68
- Донецькій області – 54
- Харківській області – 49
- Чернігівській області – 38
- Миколаївській області – 30
- Луганській області – 28
- Херсонській області – 25
- Запорізькій області – 22
- місті Київ -16
- Житомирській області – 15
- Сумській області – 15
Наразі встановлюється кількість загиблих та поранених дітей в оточеному російськими окупантами Маріуполі.
Напередодні, 28 березня, на Луганщині загинула 3-річна дитина. Причина смерті – отримані мінно-вибухові травми.
Також минулої доби унаслідок обстрілу окупантами із РФ селища у Запорізькій області поранено 3-х мирних мешканців, серед яких – дитина.
Вище вказані цифри не є остаточними, оскільки немає можливості оглянути місця обстрілів, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово зайнятих територіях.
- Нагадаємо, вранці 29 березня російські загарбники завдали ракетного удару по місту Нікополь, що у Дніпропетровській області.
- Відомо, що на Луганщині продовжує загострюватися ситуація. Російські окупаційні війська продовжують не лише постійно обстрілювати міста, а й “стягують” своїх бійців з інших напрямків, аби взяти область у “кільце”.
- Раніше начальник штабу полку “Азов”, капітан Богдан Кротевич розповів про ситуацію в Маріуполі станом на 28 березня 2022 року, загрози та можливі наслідки захоплення міста, а також шляхи деблокади.