За офіційними даними, станом на ранок 34-ої доби війни в Україні від рук російських загарбників загинуло вже 144 дитини.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

Окрім 144 загиблих дітей, ще 220 отримали різноманітні поранення. Найбільше постраждалих дітей у.

Київській області – 68

Донецькій області – 54

Харківській області – 49

Чернігівській області – 38

Миколаївській області – 30

Луганській області – 28

Херсонській області – 25

Запорізькій області – 22

місті Київ -16

Житомирській області – 15

Сумській області – 15

Наразі встановлюється кількість загиблих та поранених дітей в оточеному російськими окупантами Маріуполі.

Напередодні, 28 березня, на Луганщині загинула 3-річна дитина. Причина смерті – отримані мінно-вибухові травми.

Також минулої доби унаслідок обстрілу окупантами із РФ селища у Запорізькій області поранено 3-х мирних мешканців, серед яких – дитина.

Вище вказані цифри не є остаточними, оскільки немає можливості оглянути місця обстрілів, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово зайнятих територіях.