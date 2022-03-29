Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

Окрім 144 загиблих дітей, ще 220 отримали різноманітні поранення. Найбільше постраждалих дітей у.

  • Київській області – 68
  • Донецькій області – 54
  • Харківській області – 49
  • Чернігівській області – 38
  • Миколаївській області – 30
  • Луганській області – 28
  • Херсонській області – 25
  • Запорізькій області – 22
  • місті Київ -16
  • Житомирській області – 15
  • Сумській області – 15

Наразі встановлюється кількість загиблих та поранених дітей в оточеному російськими окупантами Маріуполі.

Напередодні, 28 березня, на Луганщині загинула 3-річна дитина. Причина смерті – отримані мінно-вибухові травми.

Також минулої доби унаслідок обстрілу окупантами із РФ селища у Запорізькій області поранено 3-х мирних мешканців, серед яких – дитина.

Вище вказані цифри не є остаточними, оскільки немає можливості оглянути місця обстрілів, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово зайнятих територіях.