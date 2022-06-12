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розпочалася сто дев’ята доба протистояння України

російському воєнному вторгненню. Однією з найгарячіших точок зараз є Сєвєродонецьк (Луганська область), де йдуть бої у місті. Росіяни не полишають спроб захопити місто, але спротив ЗСУ їм цього не дозволяє.