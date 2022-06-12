Про це інформує пресслужба Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно склали: 

особового складу – близько 32150 (+100) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1430 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 3484 (+18) одиниць;

артилерійських систем – 715 (+3) одиниць;

РСЗВ – 226 (+4) одиниць;

засоби ППО – 97 (+0) одиниць;

літаків – 212 (+0) од;

гелікоптерів – 178 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 (+3);

крилаті ракети – 125 (+0);

кораблі /катери – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2455 (+7) одиниць;

спеціальна техніка – 54 (+0). 

Як зазначають у Генштабі, найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. 