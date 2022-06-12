Про це інформує пресслужба Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно склали:
особового складу – близько 32150 (+100) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1430 (+11) одиниць;
бойових броньованих машин ‒ 3484 (+18) одиниць;
артилерійських систем – 715 (+3) одиниць;
РСЗВ – 226 (+4) одиниць;
засоби ППО – 97 (+0) одиниць;
літаків – 212 (+0) од;
гелікоптерів – 178 (+0) одиниць;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 (+3);
крилаті ракети – 125 (+0);
кораблі /катери – 13 (+0) одиниць;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2455 (+7) одиниць;
спеціальна техніка – 54 (+0).
Як зазначають у Генштабі, найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
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