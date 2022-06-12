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У місті Сєвєродонецьк окупанти безрезультатно ведуть штурмові дії – Генштаб

Розпочалася сто дев’ята доба протистояння України російському воєнному вторгненню. Однією з найгарячіших точок зараз є Сєвєродонецьк (Луганська область), де йдуть бої у місті. Росіяни не полишають спроб захопити місто, але спротив ЗСУ їм цього не дозволяє.

Неділя, 12 червня 2022, 07:14
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Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. 

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Противник продовжує вогневий вплив із мінометів по позиціях Сил оборони в прикордонних районах. Крім того, агресор обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів  Рожковичі, Гремяч, Лугівка та Попівка.

На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в неподалік Вірнопілля, Українки, Петрівки, Чепіля та Хрестища. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Мосьпанове.

На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Намагається закріпитись в населеному пункті Богородичне, бойові дії тривають.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. 

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, успіху не має. Тривають бойові дії у районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського. 

Українські воїни відбили наступ в районі населеного пункту Врубівка. Також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч та відійшов. Ворожий штурм в районі Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів. 

На Південнобузькому напрямку противник вів оборону, обстрілював підрозділи наших військ з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Намагався вести контрбатарейну боротьбу.

Російські окупанти цинічно обстріляли  населені пункти Твердомедово, Березнегувате, Кобзарці, Квітневе та Луч.

Теги: війна, Генштаб, оперативна інформація, російсько-українська війна, Сєвєродонецьк

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