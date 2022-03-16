За інформацією рятувальників, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські загарбники вбили понад 500 мирних жителів Харкова.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники повідомили, що протягом минулої ночі безупинну проводилась ліквідація наслідків повітряних бомбардувань та артилерійських обстрілів міста Харків.

Всього за ніч рятувальники здійснили 32 виїзди на ліквідацію пожеж та розбирання завалів житлових будинків, які виникли унаслідок обстрілів російських загарбників. До допомоги залучені рятувальники з Дніпропетровщини та Полтавщини, а також волонтери та комунальники.

Наразі аварійно-рятувальні роботи продовжуються у Київському, Шевченківському, Новобаварському та Немишлянському районах Харкова. В останньому, внаслідок артилерійського обстрілу, сталось руйнування квартир з подальшим загорянням у двох багатоповерхівках. Ліквідувавши пожежу на площі близько 200 кв. метрів рятувальники евакуювали людей та дістали з-під завалу тіло одного загиблого.

Загалом цього дня рятувальники дістали з-під завалів 4 людей, а також відшукали тіла двох загиблих. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ у Харкові загинуло понад 500 мирних мешканців, 88 з них були знайдені під завалами.

Також повідомляється, що близько 03:00 окупанти влучили в одну зі шкіл Харкова, зруйнувавши триповерхову частину будівлі. Одна особа постраждала.